    Im Fokus: Online-Apotheken

    Lukrative Aktien von Online-Apotheken

    Investments in Online-Apotheken sind vielversprechend, da der Markt für digitale Gesundheitsdienste wächst.

    Investments in Online-Apotheken sind lukrativ, da der Markt für digitale Gesundheitsdiensleistungen wächst. Die größten Impulsgeber sind bequeme Bestelloptionen, eine größere Produktpalette und oft günstigere Preisen für rezeptfreie Medikamente.

    Online-Apotheken haben viele Marktvorteile

    Online-Apotheken haben einige Marktvorteile. Im Vergleich zu stationären Apotheken profitieren Online-Apotheken von niedrigeren Betriebskosten und können eine breitere Kundenbasis erreichen. Apps und E-Commerce-Plattformen ermöglichen eine effizientere Bestellabwicklung und haben neue Geschäftsmodelle zur Folge. Online-Apotheken bauen ihren Anteil am rezeptfreien Arzneimittelmarkt sukzessive aus. 

    Das E-Rezept sorgt für einen weiteren Wachstumsschub. Es macht die Bestellung verschreibungspflichtiger Medikamente über Online-Apotheken noch einfacherer und sicherer.

    Wir haben uns in dem Segment umgesehen und stellen Ihnen Aktien mit einem guten Chance-Risiko-Verhältnis vor. 

    FUCHS-Kapital wendet sich an den konservativ ausgerichteten Anleger, der weniger auf das "schnelle Geld", als auf langfristige, solide Performance aus ist.

    FUCHS-Kapital ist der einzige deutsche Börsenbrief mit konsequenter Value-Strategie, einem wöchentlichen Produktcheck und einem weltweiten Investmentansatz.
