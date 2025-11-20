Lukrative Aktien von Online-Apotheken

Investments in Online-Apotheken sind lukrativ, da der Markt für digitale Gesundheitsdiensleistungen wächst. Die größten Impulsgeber sind bequeme Bestelloptionen, eine größere Produktpalette und oft günstigere Preisen für rezeptfreie Medikamente.

Online-Apotheken haben viele Marktvorteile

Online-Apotheken haben einige Marktvorteile. Im Vergleich zu stationären Apotheken profitieren Online-Apotheken von niedrigeren Betriebskosten und können eine breitere Kundenbasis erreichen. Apps und E-Commerce-Plattformen ermöglichen eine effizientere Bestellabwicklung und haben neue Geschäftsmodelle zur Folge. Online-Apotheken bauen ihren Anteil am rezeptfreien Arzneimittelmarkt sukzessive aus.

Das E-Rezept sorgt für einen weiteren Wachstumsschub. Es macht die Bestellung verschreibungspflichtiger Medikamente über Online-Apotheken noch einfacherer und sicherer.