Redcare Pharmacy ist mehr als eine Versand-Apotheke

Redcare ist in mehreren europäischen Ländern aktiv. Dazu zählen als wichtigste Märkte Deutschland, Österreich un die Schweiz. Das Unternehmen bietet eine sehr breite Produktpalette an. Die besteht aus freiverkäuflichen (OTC) und verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) sowie Nahrungsergänzungsmitteln, Gesundheitsprodukten und Beauty & Körperpflege.

Die Online-Apothekengruppe Redcare Pharmacy mit Sitz im niederländischen Severum zäht zu den größte Versandapotheken Europas. Das Unternehmen wurde 2001 als „Shop Apotheke“ gegründet und im Juni 2023 in Redcare Pharmacy umbenannt.

Mehr als eine Versand-Apotheke

Redcare sieht sich nicht nur als reine „Versandapotheke“. Das Unternehmen positioniert sich als „One-Stop-Pharmacy der Zukunft“. Redcare legt großen Wert auf pharmazeutische Sicherheit und Beratung. Damit bietet es mehr als eine klassische Online-Apotheke.

Redcare Pharmacy wächst schnell, arbeitet aber noch nicht profitabel. Der Konzernumsatz legte in den vergangenen fünf Jahren um durchschnittlich 19,6% p.a. auf 2,37 Mrd. Euro im Jahr 2024 zu. Das operative Ergebnis schwankte in diesem Zeitraum zwischen -0,93 Mio. Euro (2020) und -54,86 Mio. Euro (2022). Im vergangenen Jahr betrug der operative Verlust 39,33 Mio. Euro.

Neuer Finanzvorstand

Nun gibt es Veränderungen in der Vorstandsetage. Hendrik Krampe wird per 1. Dezember 2025 zum Finanzvorstand berufen. Er tritt die Nachfolge von Jasper Eenhorst an. Krampe verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finanzmanagement schnell wachsender E-Commerce-Unternehmen (z. B. von Amazon).

Der Aktienkurs kannte in diesem Jahr nur die Abwärtsrichtung (-58%). Aktuell handelt der Titel auf einem 2-Jahres-Tief. Das nutzte Aufsichtsratschef Björn Söder für einen Kauf. Insgesamt hat Söder 2.000 Aktien im Gegenwert von rund 128.000 Euro erworben. Der Einstieg erfolgte kurz nach Bekanntgabe der Personalie und kann damit als starkes Signals mit Blick auf den Vorstandswechsel verstanden werden.