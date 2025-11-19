Karbon-X treibt Waldschutzmaßnahmen unter Leitung der lokalen Community in der kolumbianischen Region Meta voran

In der neuen Phase des Sur del Meta Project wird die Überwachung von CO2-Emissionen und Biodiversität erweitert und zugleich lokale Selbstbestimmung und Lebensgrundlagen gefördert.

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 19. November 2025 / Im Herzen des kolumbianischen Departamento del Meta, wo Wälder und Ackerland aufeinandertreffen, verstärkt Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) („Karbon-X“ oder das „Unternehmen“) nun sein Engagement für Klimaschutzlösungen durch das REDD+ Sur del Meta Project – eine langfristige Naturschutzinitiative, die 40.637 Hektar Naturwald schützt und gleichzeitig fast 1.000 ortsansässigen Familien eine nachhaltige Lebensgrundlage bietet.

Die Initiative wurde von ALLCOT– einem Unternehmen von Karbon-X und dessen Projektentwicklungs- und Beratungsgesellschaft – entwickelt und ist in den Gemeinden Vistahermosa, Puerto Rico, Puerto Concordia und Puerto Lleras angesiedelt, einer Region, die seit jeher von Entwaldung und bewaffneten Konflikten betroffen ist.

Das Projekt sieht die Zusammenarbeit mit lokalen Bauern vor, von denen viele Opfer des bewaffneten Konflikts in Kolumbien sind, um sie beim Übergang von Viehzucht und Waldrodung zu einer nachhaltigen Lebensgrundlage zu unterstützen, die auf klimafreundlichem Anbau von Kakao, Kaffee und Zitrusfrüchten basiert. Durch technische Schulungen, den Schutz der biologischen Vielfalt und eine gerechte Selbstbestimmung verändert das Projekt sowohl die Landschaft als auch das Leben der Menschen.

„Sur del Meta zeigt, wie Klimaschutz aussehen kann, wenn Menschen und Natur an einem Strang ziehen“, so Alexis Leroy, Chief Sustainability Investment Officer bei Karbon-X. „Durch die Sanierung degradierter Flächen und die Stärkung der Lebensgrundlagen der Gemeinden bietet die Wiederaufforstung einen Weg zu Widerstandsfähigkeit, menschlicher Würde und gemeinsamem Wohlstand.“

Das Projekt tritt nun in eine neue Phase ein, in der der Schwerpunkt auf der Messung und Vertiefung der Auswirkungen liegt. In den nächsten vier Monaten werden Teams die Überwachung der CO2-Emissionen und der Artenvielfalt vor Ort ausweiten. Zu diesem Zweck wurden bereits mehr als 100 permanente Parzellen eingerichtet, um das Wachstum und den Gesundheitszustand der Wälder zu verfolgen. Außerdem werden neue Kamerafallen installiert, um die sich erholenden Wildtiere der Region zu dokumentieren - von Vögeln bis hin zu gefährdeten Arten wie dem Riesenotter.