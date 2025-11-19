    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Reiche will Menschenrechte nur 'unter vier Augen' besprechen

    Für Sie zusammengefasst
    • Katherina Reiche thematisiert Menschenrechte privat.
    • Kritik an Vorgängern: Widerspruch zwischen Wirtschaft und Werten.
    • Deutschland muss eigene Interessen klar vertreten.

    BERLIN (dpa-AFX) - Beim Besuch arabischer Handelspartner macht Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) deutlich, sie wolle auch Demokratie- und Menschenrechtsfragen thematisieren - aber nicht öffentlich. "Wir besprechen das unter vier Augen und nicht in der Öffentlichkeit", sagte Reiche, angesprochen auf die schlechte Platzierung Katars in einem Demokratieindex, dem Sender RTL/ntv. "Wir müssen andere überzeugen von unseren Anforderungen - nicht jeder versteht sie sofort."

    Sie übte Kritik an der "Attitüde von Vorgängern", die einerseits die Verhältnisse vor Ort angeprangert, andererseits aber auf gute wirtschaftliche Beziehungen gehofft hätten. Die Bundesrepublik müsse lernen, ihre eigenen Interessen zu vertreten. "Man kann über Schwierigkeiten sprechen - aber hinter verschlossenen Türen", erklärt die Wirtschaftsministerin.

    Katar steht immer wieder wegen der Lage der Menschenrechte in der Kritik - unter anderem wegen der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 und dem Umgang mit Gastarbeitern./lfö/DP/jha





