    Wasserversorger im Gazastreifen nimmt Arbeit wieder auf

    GAZA (dpa-AFX) - Ein Betreiber mehrerer Wasserentsalzungsanlagen im Gazastreifen hat nach Klärung des Schicksals eines Mitarbeiters eigenen Angaben zufolge seine Arbeit wieder aufgenommen. Die Firma Eta hatte aus Protest gegen die Festnahme des Mannes durch Sicherheitsleute der Hamas kurzzeitig seine Dienste eingestellt. Das Unternehmen versorgt eigenen Angaben nach mehr als eine Million Menschen in dem Gebiet, in dem sauberes Wasser knapp ist.

    Durch Nachforschung und Kommunikation mit den Verantwortlichen seien die Umstände der Festnahme des Mitarbeiters geklärt worden, hieß es in einer Mitteilung weiter. Der Vorfall habe auf einem Missverständnis beruht. Details dazu wurden nicht genannt. Dem Mann gehe es gut. Ob er freigelassen wurde, wurde nicht explizit gesagt. Die Angelegenheit sei einvernehmlich beigelegt worden, hieß es lediglich.

    Die Firma entschuldigte sich zugleich für jegliche Missverständnisse in dem Fall. Sie habe Respekt für die zuständigen, von der Hamas kontrollierten Behörden im Gazastreifen. Die Islamisten äußerten sich bislang nicht zu dem Vorfall.

    Die Terrororganisation hat in vielen Gebieten des Gazastreifens wieder die Kontrolle übernommen. Protest gegen sie gibt in dem Küstenstreifen nur sehr selten. Sie ist bekannt dafür, mit großer Härte gegen interne Gegner vorzugehen./cir/DP/he





    dpa-AFX
