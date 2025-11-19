    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Anleihen legen etwas zu

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen steigen leicht, Aufwärtsbewegung schwach.
    • T-Note-Future steigt um 0,10 % auf 112,89 Punkte.
    • Anleger zurückhaltend vor Nvidia-Bilanz und Fed-Protokoll.
    US-Anleihen legen etwas zu
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch etwas gestiegen. Sie knüpften damit an die Kursgewinne vom Vortag an, allerdings hat sich die Aufwärtsbewegung deutlich abgeschwächt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,10 Prozent auf 112,89 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen betrug 4,11 Prozent.

    Nachdem zuletzt eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten für Auftrieb bei den Anleihen gesorgt hatte, hielten sich die Anleger am US-Rentenmarkt zur Wochenmitte eher zurück.

    Vor der Quartals-Bilanz des Chiphersteller Nvidia, mit wichtigen Hinweisen auf die weitere Entwicklung des KI-Booms, und der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed, ist an den Märkten nicht mit größeren Impulsen zu rechnen. Beide Veröffentlichungen werden jeweils am Abend erwartet./jkr/la/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    US-Anleihen legen etwas zu Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch etwas gestiegen. Sie knüpften damit an die Kursgewinne vom Vortag an, allerdings hat sich die Aufwärtsbewegung deutlich abgeschwächt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg …