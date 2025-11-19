Bühnenstück „Searching for Doolittle" in Quzhou uraufgeführt

PEKING, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Vom 15. bis 16. November feierte das groß angelegte Original-Bühnenstück Searching for Doolittle, das gemeinsam von der Werbeabteilung des Kommunalen Komitees der CPC Quzhou und der China Coal Mine Art Troupe produziert wurde, seine Premiere in Quzhou. Das Stück basiert auf dem historischen Ereignis des Doolittle Raid und der Rettung seiner Besatzungsmitglieder im Jahr 1942.

Im April 1942 führte Oberstleutnant James H. Doolittle einen erfolgreichen Luftangriff auf Tokio. Ursprünglich planten sie, zum Flugplatz Quzhou zurückzukehren. Da den Piloten der Treibstoff ausging, waren sie gezwungen, mit dem Fallschirm über Regionen wie Hangzhou, Ningbo und Quzhou in der Provinz Zhejiang sowie über Teilen der Provinz Jiangxi abzuspringen. Fünfundsiebzig amerikanische Flieger wurden von chinesischen Soldaten und Zivilisten in einer mutigen Aktion gerettet, die als eine der bemerkenswertesten Rettungen des Zweiten Weltkriegs gilt.