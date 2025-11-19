Zu geringe Gesundheitsausgaben in armen Ländern

WASHINGTON (dpa-AFX) - In Niedriglohnländern wie Mali, Äthiopien und Uganda wird für die Gesundheit von Menschen nach Angaben der Weltbank deutlich zu wenig Geld ausgegeben. In der Mitte betrug der Jahreswert pro Kopf 2024 rund 17 US-Dollar (14,67 Euro) - weniger als ein Drittel des geschätzten erforderlichen Mindestbetrags von 60 Dollar, wie aus einem neuen Bericht der Weltbank hervorgeht. Der Mindestwert wäre für eine grundlegende Gesundheitsversorgung nötig.

Zugleich warnte das Institut mit Sitz in Washington davor, dass die Gesundheitsausgaben bei einer Vielzahl der Staaten bis zum Ende des Jahrzehnts zurückgehen könnten. Die Gesundheitsausgaben setzen sich aus Regierungsgeldern und Entwicklungshilfen zusammen.