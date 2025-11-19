DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Puma SE auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Puma von 20 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Adam Cochrane senkte die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2027 und 2028 um jeweils acht Prozent. Er begründete dies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Unsicherheit rund um die strategische Ausrichtung des Sportartikelherstellers./bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 13:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 15,64EUR auf Tradegate (19. November 2025, 15:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Adam Cochrane
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 16
Kursziel alt: 20
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
