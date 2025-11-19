    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Puma SE auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Puma von 20 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Adam Cochrane senkte die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2027 und 2028 um jeweils acht Prozent. Er begründete dies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Unsicherheit rund um die strategische Ausrichtung des Sportartikelherstellers./bek/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 13:08 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Adam Cochrane
    Analysiertes Unternehmen: Puma SE
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 16
    Kursziel alt: 20
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


