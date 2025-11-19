    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Scopevisio AG als Innovator des Jahres ausgezeichnet (FOTO)

    Bonn/Berlin (ots) - Die Scopevisio AG (https://www.scopevisio.com/) wurde im
    Rahmen des renommierten Wirtschaftspreises Innovator des Jahres als eines der
    innovativsten Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet. Die Verleihung erfolgte im
    feierlichen Rahmen des Festakts in Berlin, bei dem führende Persönlichkeiten aus
    Wirtschaft, Wissenschaft und Medien anwesend waren. Der Preis gilt als eine der
    wichtigsten Auszeichnungen für Unternehmensinnovationen im deutschsprachigen
    Raum und wird jährlich im Rahmen der Deutschen Innovationswoche vergeben.

    Die Auszeichnung würdigt die Scopevisio AG für ihre wegweisende Arbeit im
    Bereich Künstliche Intelligenz und Unternehmenssoftware. Mit ihrer
    Cloud-basierten Plattform hat das Unternehmen einen neuen Standard für digitale
    Prozessautomatisierung und KI-gestützte Unternehmenssteuerung gesetzt - und
    damit einen zentralen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit des deutschen
    Mittelstands geleistet. Das Nominierungs- und Juryverfahren wird von
    unabhängigen Fachgremien begleitet, die Innovationsgrad, Marktrelevanz und
    Zukunftsfähigkeit der eingereichten Lösungen bewerten.

    Eröffnet wurde der Abend von Frank Dopheide
    (https://de.wikipedia.org/wiki/Frank_Dopheide) , der den Festakt moderierte und
    die besondere Bedeutung unternehmerischer Innovationskraft für Deutschland
    hervorhob. Im Verlauf des Abends wurde ebenfalls Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
    Hermann Simon (https://hermannsimon.com) , einer der international
    einflussreichsten Wirtschaftswissenschaftler und Erfinder des Begriffs "Hidden
    Champions", ausgezeichnet. Seine Laudatio unterstrich die Relevanz exzellenter
    Unternehmensführung und nachhaltiger Innovationsstrategien.

    Zu den weiteren Gratulanten zählte Dr. Jörg Haas
    (https://hwpartners.de/aktuelles/details/vita-dr-joerg-haas) , Unternehmer,
    Investor und langjähriger Wegbegleiter digitaler Geschäftsmodelle, der die
    Scopevisio AG bereits 2007 als wegweisenden Innovationstreiber gegründet hat.
    Haas ist zudem in mehreren Innovationsgremien aktiv und begleitet seit Jahren
    Transformations- und Digitalisierungsinitiativen in der deutschen Wirtschaft.

    "Die Auszeichnung ist eine tolle Anerkennung für unser Team und unsere Vision",
    sagt der Vorstand der Scopevisio AG. "Wir entwickeln Technologie, um Unternehmen
    zu entlasten, zu beschleunigen und Geschäftsprozesse zu vereinfachen."

    Die Scopevisio AG betont, dass die Auszeichnung ein weiterer Ansporn sei, die
    Entwicklung KI-getriebener Unternehmenslösungen konsequent fortzuführen - mit
    dem Ziel, die Zukunft der Arbeit aktiv und verantwortungsvoll mitzugestalten.

    Über den Preis "Innovator des Jahres"

    Der Award wird in mehreren Kategorien verliehen - darunter Innovator des Jahres
    , Green Innovator des Jahres , Innovationsort des Jahres , Ehrenpreis ,
    Auszeichnungen für Erfolgreiche Frauen im Mittelstand und der Innovationspreis
    für Einzelfertiger . Die Preisvergabe ist eingebettet in die Deutsche
    Innovationswoche , ein mehrtägiges Eventformat mit Vorträgen,
    Networking-Formaten wie der Innovators Lounge , sowie Panels zu Wirtschaft,
    Wissenschaft und Gesellschaft.

    Über die Scopevisio AG

    Die Scopevisio AG ist ein führender Anbieter ganzheitlicher Cloud-ERP-Lösungen
    und KI-basierter Automatisierungssoftware. Das Unternehmen unterstützt
    Organisationen dabei, Geschäftsprozesse digital abzubilden, effizienter zu
    gestalten und datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Mit seinem
    Plattformansatz verfolgt Scopevisio das Ziel, das "Unternehmen der Zukunft"
    intelligent, vernetzt und automatisiert zu realisieren.

