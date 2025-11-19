Scopevisio AG als Innovator des Jahres ausgezeichnet (FOTO)

Bonn/Berlin (ots) - Die Scopevisio AG (https://www.scopevisio.com/) wurde im

Rahmen des renommierten Wirtschaftspreises Innovator des Jahres als eines der

innovativsten Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet. Die Verleihung erfolgte im

feierlichen Rahmen des Festakts in Berlin, bei dem führende Persönlichkeiten aus

Wirtschaft, Wissenschaft und Medien anwesend waren. Der Preis gilt als eine der

wichtigsten Auszeichnungen für Unternehmensinnovationen im deutschsprachigen

Raum und wird jährlich im Rahmen der Deutschen Innovationswoche vergeben.



Die Auszeichnung würdigt die Scopevisio AG für ihre wegweisende Arbeit im

Bereich Künstliche Intelligenz und Unternehmenssoftware. Mit ihrer

Cloud-basierten Plattform hat das Unternehmen einen neuen Standard für digitale

Prozessautomatisierung und KI-gestützte Unternehmenssteuerung gesetzt - und

damit einen zentralen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit des deutschen

Mittelstands geleistet. Das Nominierungs- und Juryverfahren wird von

unabhängigen Fachgremien begleitet, die Innovationsgrad, Marktrelevanz und

Zukunftsfähigkeit der eingereichten Lösungen bewerten.





Eröffnet wurde der Abend von Frank Dopheide

(https://de.wikipedia.org/wiki/Frank_Dopheide) , der den Festakt moderierte und

die besondere Bedeutung unternehmerischer Innovationskraft für Deutschland

hervorhob. Im Verlauf des Abends wurde ebenfalls Prof. Dr. Dr. h.c. mult.

Hermann Simon (https://hermannsimon.com) , einer der international

einflussreichsten Wirtschaftswissenschaftler und Erfinder des Begriffs "Hidden

Champions", ausgezeichnet. Seine Laudatio unterstrich die Relevanz exzellenter

Unternehmensführung und nachhaltiger Innovationsstrategien.



Zu den weiteren Gratulanten zählte Dr. Jörg Haas

(https://hwpartners.de/aktuelles/details/vita-dr-joerg-haas) , Unternehmer,

Investor und langjähriger Wegbegleiter digitaler Geschäftsmodelle, der die

Scopevisio AG bereits 2007 als wegweisenden Innovationstreiber gegründet hat.

Haas ist zudem in mehreren Innovationsgremien aktiv und begleitet seit Jahren

Transformations- und Digitalisierungsinitiativen in der deutschen Wirtschaft.



"Die Auszeichnung ist eine tolle Anerkennung für unser Team und unsere Vision",

sagt der Vorstand der Scopevisio AG. "Wir entwickeln Technologie, um Unternehmen

zu entlasten, zu beschleunigen und Geschäftsprozesse zu vereinfachen."



Die Scopevisio AG betont, dass die Auszeichnung ein weiterer Ansporn sei, die

Entwicklung KI-getriebener Unternehmenslösungen konsequent fortzuführen - mit

dem Ziel, die Zukunft der Arbeit aktiv und verantwortungsvoll mitzugestalten.



Über den Preis "Innovator des Jahres"



Der Award wird in mehreren Kategorien verliehen - darunter Innovator des Jahres

, Green Innovator des Jahres , Innovationsort des Jahres , Ehrenpreis ,

Auszeichnungen für Erfolgreiche Frauen im Mittelstand und der Innovationspreis

für Einzelfertiger . Die Preisvergabe ist eingebettet in die Deutsche

Innovationswoche , ein mehrtägiges Eventformat mit Vorträgen,

Networking-Formaten wie der Innovators Lounge , sowie Panels zu Wirtschaft,

Wissenschaft und Gesellschaft.



Über die Scopevisio AG



Die Scopevisio AG ist ein führender Anbieter ganzheitlicher Cloud-ERP-Lösungen

und KI-basierter Automatisierungssoftware. Das Unternehmen unterstützt

Organisationen dabei, Geschäftsprozesse digital abzubilden, effizienter zu

gestalten und datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Mit seinem

Plattformansatz verfolgt Scopevisio das Ziel, das "Unternehmen der Zukunft"

intelligent, vernetzt und automatisiert zu realisieren.



