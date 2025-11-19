Scopevisio AG als Innovator des Jahres ausgezeichnet (FOTO)
Bonn/Berlin (ots) - Die Scopevisio AG (https://www.scopevisio.com/) wurde im
Rahmen des renommierten Wirtschaftspreises Innovator des Jahres als eines der
innovativsten Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet. Die Verleihung erfolgte im
feierlichen Rahmen des Festakts in Berlin, bei dem führende Persönlichkeiten aus
Wirtschaft, Wissenschaft und Medien anwesend waren. Der Preis gilt als eine der
wichtigsten Auszeichnungen für Unternehmensinnovationen im deutschsprachigen
Raum und wird jährlich im Rahmen der Deutschen Innovationswoche vergeben.
Die Auszeichnung würdigt die Scopevisio AG für ihre wegweisende Arbeit im
Bereich Künstliche Intelligenz und Unternehmenssoftware. Mit ihrer
Cloud-basierten Plattform hat das Unternehmen einen neuen Standard für digitale
Prozessautomatisierung und KI-gestützte Unternehmenssteuerung gesetzt - und
damit einen zentralen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit des deutschen
Mittelstands geleistet. Das Nominierungs- und Juryverfahren wird von
unabhängigen Fachgremien begleitet, die Innovationsgrad, Marktrelevanz und
Zukunftsfähigkeit der eingereichten Lösungen bewerten.
Rahmen des renommierten Wirtschaftspreises Innovator des Jahres als eines der
innovativsten Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet. Die Verleihung erfolgte im
feierlichen Rahmen des Festakts in Berlin, bei dem führende Persönlichkeiten aus
Wirtschaft, Wissenschaft und Medien anwesend waren. Der Preis gilt als eine der
wichtigsten Auszeichnungen für Unternehmensinnovationen im deutschsprachigen
Raum und wird jährlich im Rahmen der Deutschen Innovationswoche vergeben.
Die Auszeichnung würdigt die Scopevisio AG für ihre wegweisende Arbeit im
Bereich Künstliche Intelligenz und Unternehmenssoftware. Mit ihrer
Cloud-basierten Plattform hat das Unternehmen einen neuen Standard für digitale
Prozessautomatisierung und KI-gestützte Unternehmenssteuerung gesetzt - und
damit einen zentralen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit des deutschen
Mittelstands geleistet. Das Nominierungs- und Juryverfahren wird von
unabhängigen Fachgremien begleitet, die Innovationsgrad, Marktrelevanz und
Zukunftsfähigkeit der eingereichten Lösungen bewerten.
Eröffnet wurde der Abend von Frank Dopheide
(https://de.wikipedia.org/wiki/Frank_Dopheide) , der den Festakt moderierte und
die besondere Bedeutung unternehmerischer Innovationskraft für Deutschland
hervorhob. Im Verlauf des Abends wurde ebenfalls Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
Hermann Simon (https://hermannsimon.com) , einer der international
einflussreichsten Wirtschaftswissenschaftler und Erfinder des Begriffs "Hidden
Champions", ausgezeichnet. Seine Laudatio unterstrich die Relevanz exzellenter
Unternehmensführung und nachhaltiger Innovationsstrategien.
Zu den weiteren Gratulanten zählte Dr. Jörg Haas
(https://hwpartners.de/aktuelles/details/vita-dr-joerg-haas) , Unternehmer,
Investor und langjähriger Wegbegleiter digitaler Geschäftsmodelle, der die
Scopevisio AG bereits 2007 als wegweisenden Innovationstreiber gegründet hat.
Haas ist zudem in mehreren Innovationsgremien aktiv und begleitet seit Jahren
Transformations- und Digitalisierungsinitiativen in der deutschen Wirtschaft.
"Die Auszeichnung ist eine tolle Anerkennung für unser Team und unsere Vision",
sagt der Vorstand der Scopevisio AG. "Wir entwickeln Technologie, um Unternehmen
zu entlasten, zu beschleunigen und Geschäftsprozesse zu vereinfachen."
Die Scopevisio AG betont, dass die Auszeichnung ein weiterer Ansporn sei, die
Entwicklung KI-getriebener Unternehmenslösungen konsequent fortzuführen - mit
dem Ziel, die Zukunft der Arbeit aktiv und verantwortungsvoll mitzugestalten.
Über den Preis "Innovator des Jahres"
Der Award wird in mehreren Kategorien verliehen - darunter Innovator des Jahres
, Green Innovator des Jahres , Innovationsort des Jahres , Ehrenpreis ,
Auszeichnungen für Erfolgreiche Frauen im Mittelstand und der Innovationspreis
für Einzelfertiger . Die Preisvergabe ist eingebettet in die Deutsche
Innovationswoche , ein mehrtägiges Eventformat mit Vorträgen,
Networking-Formaten wie der Innovators Lounge , sowie Panels zu Wirtschaft,
Wissenschaft und Gesellschaft.
Über die Scopevisio AG
Die Scopevisio AG ist ein führender Anbieter ganzheitlicher Cloud-ERP-Lösungen
und KI-basierter Automatisierungssoftware. Das Unternehmen unterstützt
Organisationen dabei, Geschäftsprozesse digital abzubilden, effizienter zu
gestalten und datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Mit seinem
Plattformansatz verfolgt Scopevisio das Ziel, das "Unternehmen der Zukunft"
intelligent, vernetzt und automatisiert zu realisieren.
Unternehmens- und Pressekontakt:
Scopevisio AG
Head of Communication
Özlem Doger-Herter
Rheinwerkallee 3
53227 Bonn
E-Mail: mailto:oezlem.doger-herter@scopevisio.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/78812/6161982
OTS: Scopevisio AG
(https://de.wikipedia.org/wiki/Frank_Dopheide) , der den Festakt moderierte und
die besondere Bedeutung unternehmerischer Innovationskraft für Deutschland
hervorhob. Im Verlauf des Abends wurde ebenfalls Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
Hermann Simon (https://hermannsimon.com) , einer der international
einflussreichsten Wirtschaftswissenschaftler und Erfinder des Begriffs "Hidden
Champions", ausgezeichnet. Seine Laudatio unterstrich die Relevanz exzellenter
Unternehmensführung und nachhaltiger Innovationsstrategien.
Zu den weiteren Gratulanten zählte Dr. Jörg Haas
(https://hwpartners.de/aktuelles/details/vita-dr-joerg-haas) , Unternehmer,
Investor und langjähriger Wegbegleiter digitaler Geschäftsmodelle, der die
Scopevisio AG bereits 2007 als wegweisenden Innovationstreiber gegründet hat.
Haas ist zudem in mehreren Innovationsgremien aktiv und begleitet seit Jahren
Transformations- und Digitalisierungsinitiativen in der deutschen Wirtschaft.
"Die Auszeichnung ist eine tolle Anerkennung für unser Team und unsere Vision",
sagt der Vorstand der Scopevisio AG. "Wir entwickeln Technologie, um Unternehmen
zu entlasten, zu beschleunigen und Geschäftsprozesse zu vereinfachen."
Die Scopevisio AG betont, dass die Auszeichnung ein weiterer Ansporn sei, die
Entwicklung KI-getriebener Unternehmenslösungen konsequent fortzuführen - mit
dem Ziel, die Zukunft der Arbeit aktiv und verantwortungsvoll mitzugestalten.
Über den Preis "Innovator des Jahres"
Der Award wird in mehreren Kategorien verliehen - darunter Innovator des Jahres
, Green Innovator des Jahres , Innovationsort des Jahres , Ehrenpreis ,
Auszeichnungen für Erfolgreiche Frauen im Mittelstand und der Innovationspreis
für Einzelfertiger . Die Preisvergabe ist eingebettet in die Deutsche
Innovationswoche , ein mehrtägiges Eventformat mit Vorträgen,
Networking-Formaten wie der Innovators Lounge , sowie Panels zu Wirtschaft,
Wissenschaft und Gesellschaft.
Über die Scopevisio AG
Die Scopevisio AG ist ein führender Anbieter ganzheitlicher Cloud-ERP-Lösungen
und KI-basierter Automatisierungssoftware. Das Unternehmen unterstützt
Organisationen dabei, Geschäftsprozesse digital abzubilden, effizienter zu
gestalten und datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Mit seinem
Plattformansatz verfolgt Scopevisio das Ziel, das "Unternehmen der Zukunft"
intelligent, vernetzt und automatisiert zu realisieren.
Unternehmens- und Pressekontakt:
Scopevisio AG
Head of Communication
Özlem Doger-Herter
Rheinwerkallee 3
53227 Bonn
E-Mail: mailto:oezlem.doger-herter@scopevisio.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/78812/6161982
OTS: Scopevisio AG
Autor folgen