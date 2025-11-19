Plusvisionen-Analyse
Knorr-Bremse - Robust
In einem schwierigen geopolitsch und makroökonomischen Umfeld hält sich die Aktie von Knorr-Bremse recht wacker. Wie es weitergeht.
Knorr-Bremse präsentiert sich, trotz Zoll-Problematik, Gegenwind von den Wechselkursen und der konjunkturellen Schwäche in Deutschland recht robust. Das lässt hoffen für den Anbieter von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge, sollten sich die Dinge wieder etwas lichten. Wie es weitergeht. Weiterlesen
