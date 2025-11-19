    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon
    Chef von Amazons Prime Video in Deutschland hört auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Christoph Schneider verlässt Amazon Prime nach 13,5 Jahren.
    • Position des Country Directors wird im Umstrukturierungsprozess gestrichen.
    • Lokale Teams in Deutschland bleiben trotz Veränderungen bestehen.
    Chef von Amazons Prime Video in Deutschland hört auf
    Foto: Omer Taha Cetin - picture alliance / AA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der für Deutschland und Österreich zuständige Chef des Streaminganbieters Amazon Prime, Christoph Schneider, verlässt das Unternehmen. Es sei nach dreizehneinhalb Jahren an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen, schreibt er auf Linkedin. Er werde am Mittwoch sein "geliebtes Prime Video" verlassen. Amazon bestätigte, Schneider und Prime Video trennten sich "nach einer internen Umstrukturierung". Dies geschehe in bestem Einvernehmen. Zuvor hatte das Portal "DWDL.de" darüber berichtet.

    Bei der Umstrukturierung fällt die Position des Country Directors, die Schneider zuletzt bekleidet hatte, weg. Die lokalen Teams in Deutschland bleiben aber bestehen, wie Amazon betonte.

    Schneider war 2012 vom Streaminganbieter Maxdome zu Amazon gewechselt. "Streaming Video war in den Anfängen und wurde von den etablierten Playern noch belächelt", erinnert er sich in seinem Linkedin-Post zurück. Es sei eine lange und abenteuerliche Reise gewesen. Nun werde er sein "Baby" von der Seitenlinie aus verfolgen./ruc/DP/jha

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,27 % und einem Kurs von 189,8 auf Tradegate (19. November 2025, 15:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -11,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,06 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 310,00USD was eine Bandbreite von +24,65 %/+61,01 % bedeutet.




    ✧ Schlagzeilen
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den Kursrückgang der Amazon-Aktie trotz positiver Umsätze und Gewinne. Hauptthema sind die hohen Investitionen in KI-Infrastruktur, die durch massive Schulden finanziert werden, was kurzfristig den Kurs belastet. Es werden technische Warnsignale, die Bewertung und die langfristigen Perspektiven im Zusammenhang mit der Schuldenstrategie erörtert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
