Chef von Amazons Prime Video in Deutschland hört auf
- Christoph Schneider verlässt Amazon Prime nach 13,5 Jahren.
- Position des Country Directors wird im Umstrukturierungsprozess gestrichen.
- Lokale Teams in Deutschland bleiben trotz Veränderungen bestehen.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der für Deutschland und Österreich zuständige Chef des Streaminganbieters Amazon Prime, Christoph Schneider, verlässt das Unternehmen. Es sei nach dreizehneinhalb Jahren an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen, schreibt er auf Linkedin. Er werde am Mittwoch sein "geliebtes Prime Video" verlassen. Amazon bestätigte, Schneider und Prime Video trennten sich "nach einer internen Umstrukturierung". Dies geschehe in bestem Einvernehmen. Zuvor hatte das Portal "DWDL.de" darüber berichtet.
Bei der Umstrukturierung fällt die Position des Country Directors, die Schneider zuletzt bekleidet hatte, weg. Die lokalen Teams in Deutschland bleiben aber bestehen, wie Amazon betonte.
Schneider war 2012 vom Streaminganbieter Maxdome zu Amazon gewechselt. "Streaming Video war in den Anfängen und wurde von den etablierten Playern noch belächelt", erinnert er sich in seinem Linkedin-Post zurück. Es sei eine lange und abenteuerliche Reise gewesen. Nun werde er sein "Baby" von der Seitenlinie aus verfolgen./ruc/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,27 % und einem Kurs von 189,8 auf Tradegate (19. November 2025, 15:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -11,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,06 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 310,00USD was eine Bandbreite von +24,65 %/+61,01 % bedeutet.
hmmmmmmmmm seltsam hätte nicht gedacht das es wieder unter 200 Euro geht vermutlich wird der Kurs gedrückt
Amazon hat in den letzten Tagen ordentlich Kapital eingesammelt – und zwar über den Anleihemarkt. 15 Milliarden US-Dollar holte sich der Tech-Gigant am 17. November 2025 durch seine erste Dollar-Anleihe seit drei Jahren. Das Pikante daran: Ursprünglich waren nur 12 Milliarden geplant, doch die Nachfrage war so gewaltig, dass zeitweise 80 Milliarden Dollar auf dem Tisch lagen. Die Frage ist nur: Warum verschuldet sich ausgerechnet der cashstarke E-Commerce- und Cloud-Riese in dieser Größenordnung? Die Antwort liegt im teuersten Wettrennen der Tech-Branche – dem Kampf um die KI-Vorherrschaft.
Der große KI-Poker: 400 Milliarden Dollar im Spiel
......Binnen zehn Tagen summierte sich das Minus auf über 10 Prozent.
Die Nervosität ist nachvollziehbar: Massive Investitionen bedeuten zunächst sinkende Margen und verzögerte Profitabilität – auch wenn die strategische Ausrichtung langfristig Sinn ergibt. Einige Analysten sehen zudem technische Warnsignale, auch wenn Amazons fundamentale Positionierung im Cloud- und KI-Geschäft robust bleibt......
Amazon steht nicht allein da mit seiner Schuldenstrategie. Meta Platforms ließ im Oktober 2025 rekordverdächtige 30 Milliarden Dollar springen, Alphabet kramte 25 Milliarden aus amerikanischen und europäischen Anleihemärkten zusammen, und Oracle gesellte sich im September mit 18 Milliarden dazu. Was alle eint: der unstillbare Hunger nach KI-Infrastruktur.>>>>https://www.boerse-express.com/news/articles/amazon-aktie-ki…