ADFW 2025 ist Gastgeber für Führungskräfte, die ein Kapital verwalten, das mehr als 50 % des weltweiten BIP entspricht

Das Programm für 2025 umfasst mehr als 60 Veranstaltungen, über 300 thematische Sitzungen und etwa 750 hochkarätige Redner. In diesem Jahr werden Geschäftsführer, Vorsitzende, Präsidenten und Gründer von Organisationen erwartet, die weltweit ein Vermögen von über 62 Billionen US-Dollar verwalten, was mehr als der Hälfte des weltweiten BIP entspricht.

ABU DHABI, VAE, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Die diesjährige größte Ausgabe der Abu Dhabi Finance Week (ADFW) – veranstaltet von ADGM, mit ADQ als Hauptpartner – wird die weltweit einflussreichsten Finanzinstitutionen, politischen Entscheidungsträger, Investoren, Marktführer sowie Innovatoren vom 8. bis 11. Dezember 2025 in der „Hauptstadt des Kapitals" versammeln.

In seinem Kommentar zur Bedeutung der diesjährigen Veranstaltung sagte Seine Exzellenz Ahmed Jasim Al Zaabi, Vorsitzender der ADGM: „Die ADFW 2025 wird das nächste Kapitel in der Entwicklung von Abu Dhabi zu einem globalen Finanzzentrum einläuten und politische Entscheidungsträger, Investment-Titanen sowie Technologiepioniere aus der ganzen Welt einläuten zusammenbringen – alle vereint im Herzen der „Hauptstadt des Kapitals". Diese Ausgabe wird geografische Grenzen überschreiten, das globale Kapitalnetz durch Innovation, regulatorische Zusammenarbeit und sektorübergreifendePartnerschaften verbinden. Da sich die Welt auf die Zukunft des Finanzwesens konzentriert, entwickelt Abu Dhabi sie durch Plattformen wie ADFW, tatsächlich selbst ."

Unter dem offiziellen Motto „Engineering the Capital Network" („Das Kapitalnetzwerk entwickeln") wird ADFW 2025 zentrale Zukunftsthemen der globalen Finanzwelt beleuchten – darunter KI-getriebene Innovation, veränderte Kapitalströme, institutionelle Partnerschaften, regulatorische Weiterentwicklungen sowie nachhaltige und inklusive Finanzsysteme.

Weitere bestätigte Redner sind Marc Randolph, Mitbegründer und ehemaliger Geschäftsführer von Netflix; Oliver Bate, Geschäftsführer von Allianz; Sergio Ermotti, Geschäftsführer von UBS; Steve Schwarzman, Vorsitzender und Geschäftsführer von Blackstone; Bill Winters, Geschäftsführer von Standard Chartered; Stephen Dainton, Präsident von Barclays; Stefan Bollinger, Geschäftsführer von Julius Baer; Clare Woodman, Geschäftsführer – International von Morgan Stanley; und Andres Berger, Geschäftsführer von Swiss Re. Erwartet werden außerdem Roberto Azevedo, 6. Generaldirektor der Welthandelsorganisation (WTO); Makhtar Diop, geschäftsführender Direktor der Internationalen Finanz-Corporation; Shaikha Al Nowais, gewählte Generalsekretärin des UN-Tourismus und Jihad Azour, Direktor für den Nahen Osten beim IWF.