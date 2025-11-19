Börsenstart USA - 19.11. - US Tech 100 stark +1,24 %

Der Dow Jones steht bei 46.195,63 PKT und gewinnt bisher +0,18 %.

Top-Werte: NVIDIA +3,78 %, Caterpillar +2,54 %, Cisco Systems +1,86 %, Apple +1,70 %, JPMorgan Chase +1,65 %

Flop-Werte: Chevron Corporation -1,59 %, Boeing -1,27 %, Walmart -1,12 %, Unitedhealth Group -1,07 %, The Home Depot -0,78 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:44) bei 24.807,44 PKT und steigt um +1,24 %.

Top-Werte: Alphabet +6,00 %, Alphabet Registered (C) +5,95 %, Broadcom +5,21 %, Lam Research +4,75 %, Shopify +4,37 %

Flop-Werte: Netflix -2,13 %, Costco Wholesale -2,11 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -1,99 %, Diamondback Energy -1,87 %, Charter Communications Registered (A) -1,55 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.673,31 PKT und steigt um +0,80 %.

Top-Werte: Alphabet +6,00 %, Alphabet Registered (C) +5,95 %, Freeport-McMoRan +5,35 %, GE Vernova +5,22 %, Broadcom +5,21 %

Flop-Werte: Eversource Energy -7,78 %, APA Corporation -4,41 %, Valero Energy -2,99 %, Marathon Petroleum Corporation -2,89 %, Occidental Petroleum -2,59 %