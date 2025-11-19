Börsen Start Update
Börsenstart USA - 19.11. - US Tech 100 stark +1,24 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 46.195,63 PKT und gewinnt bisher +0,18 %.
Top-Werte: NVIDIA +3,78 %, Caterpillar +2,54 %, Cisco Systems +1,86 %, Apple +1,70 %, JPMorgan Chase +1,65 %
Flop-Werte: Chevron Corporation -1,59 %, Boeing -1,27 %, Walmart -1,12 %, Unitedhealth Group -1,07 %, The Home Depot -0,78 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:44) bei 24.807,44 PKT und steigt um +1,24 %.
Top-Werte: Alphabet +6,00 %, Alphabet Registered (C) +5,95 %, Broadcom +5,21 %, Lam Research +4,75 %, Shopify +4,37 %
Flop-Werte: Netflix -2,13 %, Costco Wholesale -2,11 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -1,99 %, Diamondback Energy -1,87 %, Charter Communications Registered (A) -1,55 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.673,31 PKT und steigt um +0,80 %.
Top-Werte: Alphabet +6,00 %, Alphabet Registered (C) +5,95 %, Freeport-McMoRan +5,35 %, GE Vernova +5,22 %, Broadcom +5,21 %
Flop-Werte: Eversource Energy -7,78 %, APA Corporation -4,41 %, Valero Energy -2,99 %, Marathon Petroleum Corporation -2,89 %, Occidental Petroleum -2,59 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.