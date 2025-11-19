Eversource Energy Aktie mit heftigem Kursrutsch - -7,78 % - 19.11.2025

Am heutigen Handelstag musste die Eversource Energy Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -7,78 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,78 %, geht es heute bei der Eversource Energy Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Eversource Energy ist ein führender Energieversorger in Neuengland, der Strom, Gas und Wasser bereitstellt. Als größter Anbieter in der Region konkurriert es mit National Grid und Avangrid. Eversource setzt auf erneuerbare Energien und Infrastrukturinvestitionen, um sich im Markt abzuheben.

Obwohl die Eversource Energy Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +16,29 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eversource Energy Aktie damit um +1,58 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,21 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Eversource Energy einen Anstieg von +16,82 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,80 % geändert.

Eversource Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,58 % 1 Monat +3,21 % 3 Monate +16,29 % 1 Jahr +9,36 %

Informationen zur Eversource Energy Aktie

Es gibt 375 Mio. Eversource Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,32 Mrd.EUR € wert.

Eversource Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Eversource Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eversource Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.