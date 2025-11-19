Lancet-Analyse zu "hochverarbeiteten Lebensmitteln"- Lebensmittelverband mahnt wissenschaftliche Differenzierung an
Berlin (ots) - Der Lebensmittelverband Deutschland widerspricht der aktuellen
Veröffentlichung im Fachjournal The Lancet, die sogenannte hochverarbeitete
Lebensmittel als zentrale Bedrohung der öffentlichen Gesundheit einstuft. Die im
Beitrag genutzte Klassifizierung und die daraus abgeleiteten gesundheitlichen
und politischen Schlussfolgerungen sind wissenschaftlich nicht belegt und
verkennen die Bedeutung moderner Lebensmittelverarbeitung für Sicherheit,
Qualität, Innovation und gesellschaftliche Teilhabe.
Verarbeitung ist kein Gesundheitsrisiko
Lebensmittelverarbeitung ist seit jeher ein zentraler Bestandteil menschlicher
Ernährung. Verarbeitung sorgt für Haltbarkeit, Sicherheit, Hygiene,
Nährwertstabilität und Vielfalt - und damit für die verlässliche Verfügbarkeit
von Lebensmitteln für alle Bevölkerungsgruppen. Die im Lancet-Beitrag verwendete
NOVA-Klassifikation ist wissenschaftlich hoch umstritten, da sie zum Beispiel
Energiedichte, Nährwertzusammensetzung, Portionsgrößen oder auch die Textur
eines Lebensmittels nicht berücksichtigt. Viele Lebensmittel, die in Deutschland
als Teil einer ausgewogenen Ernährung gelten, fallen dadurch völlig
undifferenziert in die Kategorie "hochverarbeitet". Christoph Minhoff,
Hauptgeschäftsführer des Lebensmittelverbands, kritisiert diese Logik deutlich:
"Der Verarbeitungsgrad sagt nichts über die gesundheitliche Qualität eines
Produkts aus. Die NOVA-Klassifikation führt in die Irre und trägt nicht zu einem
besseren Verständnis gesunder Ernährung bei."
Innovationen der Lebensmitteltechnologie eröffnen Chancen
Die Lebensmittelwirtschaft arbeitet seit Jahren daran, Produkte schrittweise an
die sich ändernden Verbraucherwünsche anzupassen - sei es durch Salz-, Zucker-
und/oder Fettreduktion, durch Optimierung der Mikronährstoffzusammensetzung oder
durch sensorische Innovationen. Minhoff betont zudem: "Wir müssen
gesellschaftliche Realitäten berücksichtigen, statt einfache Feindbilder zu
bedienen. Für viele Menschen sind verarbeitete Lebensmittel eine wichtige
Alltagserleichterung, ermöglichen Teilhabe, Zeitersparnis und bezahlbare
Ernährung." Der Lebensmittelverband plädiert für Ernährungsbildung statt
Verbote, Produktoptimierung statt Stigmatisierung, wissenschaftlich fundierte
Bewertung statt vereinfachender Kategorisierung und den Dialog zwischen Politik,
Wissenschaft und Wirtschaft statt konfrontativer Rhetorik.
Lebensmittelverband Deutschland e. V.
Der Lebensmittelverband Deutschland e. V. ist der Spitzenverband der deutschen
Lebensmittelwirtschaft. Ihm gehören Verbände und Unternehmen der gesamten
Lebensmittelkette "von Acker bis Teller", also aus Landwirtschaft, Handwerk,
Industrie, Handel und Gastronomie an. Daneben gehören zu seinen Mitgliedern auch
private Untersuchungslaboratorien, Anwaltskanzleien und Einzelpersonen.
Pressekontakt:
Manon Struck-Pacyna
Leiterin Öffentlichkeitsarbeit
Tel. +49 30 206143-127
mailto:struck@lebensmittelverband.de
lebensmittelverband.de
x.com/lmverband
bsky.app/profile/lebensmittelverband.de
facebook.com/unserelebensmittel
instagram.com/unserelebensmittel
Für weitere Informationen:
Lebensmittelverband Deutschland e. V.
Christoph Minhoff
Hauptgeschäftsführer
Tel. +49 30 206143-135
mailto:minhoff@lebensmittelverband.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/12796/6162006
OTS: Lebensmittelverband Deutschland e. V.
Lebensmittelverband Deutschland e. V.
Der Lebensmittelverband Deutschland e. V. ist der Spitzenverband der deutschen
Lebensmittelwirtschaft. Ihm gehören Verbände und Unternehmen der gesamten
Lebensmittelkette "von Acker bis Teller", also aus Landwirtschaft, Handwerk,
Industrie, Handel und Gastronomie an. Daneben gehören zu seinen Mitgliedern auch
private Untersuchungslaboratorien, Anwaltskanzleien und Einzelpersonen.
