    Lancet-Analyse zu "hochverarbeiteten Lebensmitteln"- Lebensmittelverband mahnt wissenschaftliche Differenzierung an

    Berlin (ots) - Der Lebensmittelverband Deutschland widerspricht der aktuellen
    Veröffentlichung im Fachjournal The Lancet, die sogenannte hochverarbeitete
    Lebensmittel als zentrale Bedrohung der öffentlichen Gesundheit einstuft. Die im
    Beitrag genutzte Klassifizierung und die daraus abgeleiteten gesundheitlichen
    und politischen Schlussfolgerungen sind wissenschaftlich nicht belegt und
    verkennen die Bedeutung moderner Lebensmittelverarbeitung für Sicherheit,
    Qualität, Innovation und gesellschaftliche Teilhabe.

    Verarbeitung ist kein Gesundheitsrisiko

    Lebensmittelverarbeitung ist seit jeher ein zentraler Bestandteil menschlicher
    Ernährung. Verarbeitung sorgt für Haltbarkeit, Sicherheit, Hygiene,
    Nährwertstabilität und Vielfalt - und damit für die verlässliche Verfügbarkeit
    von Lebensmitteln für alle Bevölkerungsgruppen. Die im Lancet-Beitrag verwendete
    NOVA-Klassifikation ist wissenschaftlich hoch umstritten, da sie zum Beispiel
    Energiedichte, Nährwertzusammensetzung, Portionsgrößen oder auch die Textur
    eines Lebensmittels nicht berücksichtigt. Viele Lebensmittel, die in Deutschland
    als Teil einer ausgewogenen Ernährung gelten, fallen dadurch völlig
    undifferenziert in die Kategorie "hochverarbeitet". Christoph Minhoff,
    Hauptgeschäftsführer des Lebensmittelverbands, kritisiert diese Logik deutlich:
    "Der Verarbeitungsgrad sagt nichts über die gesundheitliche Qualität eines
    Produkts aus. Die NOVA-Klassifikation führt in die Irre und trägt nicht zu einem
    besseren Verständnis gesunder Ernährung bei."

    Innovationen der Lebensmitteltechnologie eröffnen Chancen

    Die Lebensmittelwirtschaft arbeitet seit Jahren daran, Produkte schrittweise an
    die sich ändernden Verbraucherwünsche anzupassen - sei es durch Salz-, Zucker-
    und/oder Fettreduktion, durch Optimierung der Mikronährstoffzusammensetzung oder
    durch sensorische Innovationen. Minhoff betont zudem: "Wir müssen
    gesellschaftliche Realitäten berücksichtigen, statt einfache Feindbilder zu
    bedienen. Für viele Menschen sind verarbeitete Lebensmittel eine wichtige
    Alltagserleichterung, ermöglichen Teilhabe, Zeitersparnis und bezahlbare
    Ernährung." Der Lebensmittelverband plädiert für Ernährungsbildung statt
    Verbote, Produktoptimierung statt Stigmatisierung, wissenschaftlich fundierte
    Bewertung statt vereinfachender Kategorisierung und den Dialog zwischen Politik,
    Wissenschaft und Wirtschaft statt konfrontativer Rhetorik.

    Lebensmittelverband Deutschland e. V.

    Der Lebensmittelverband Deutschland e. V. ist der Spitzenverband der deutschen
    Lebensmittelwirtschaft. Ihm gehören Verbände und Unternehmen der gesamten
    Lebensmittelkette "von Acker bis Teller", also aus Landwirtschaft, Handwerk,
    Industrie, Handel und Gastronomie an. Daneben gehören zu seinen Mitgliedern auch
    private Untersuchungslaboratorien, Anwaltskanzleien und Einzelpersonen.

    Pressekontakt:

    Manon Struck-Pacyna
    Leiterin Öffentlichkeitsarbeit
    Tel. +49 30 206143-127
    mailto:struck@lebensmittelverband.de
    lebensmittelverband.de
    x.com/lmverband
    bsky.app/profile/lebensmittelverband.de
    facebook.com/unserelebensmittel
    instagram.com/unserelebensmittel

    Für weitere Informationen:
    Lebensmittelverband Deutschland e. V.
    Christoph Minhoff
    Hauptgeschäftsführer
    Tel. +49 30 206143-135
    mailto:minhoff@lebensmittelverband.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/12796/6162006
    OTS: Lebensmittelverband Deutschland e. V.


