Börse, Baby!
Dividenden-Perlen: Zeit für diese Langweiler-Aktien
KI-Hypes, Crashängste und Zinsdebatten: Die Börse bebt. Zeit für Stabilität und planbares Einkommen. Oder kurz gesagt: Dividendenaktien.
- KI-Hype lässt nach, Tech-Aktien unter Druck.
- Investoren setzen auf Dividenden für Stabilität.
- S&P 500 Dividendenrendite auf 50-Jahres-Tief.
- Report: Die Jahresendrallye rollt an
Für die einen sind sie der langweiligste Klassiker der Welt, für die anderen Aktien mit der längsten Erfolgsgeschichte.
Dem KI-Trade geht die Luft aus: Unternehmen wie Oracle, Amazon und Meta Platforms geraten ins Visier der Skeptiker, da sie den Kreditmarkt für Milliardenaufnahmen anzapfen, um ihre Projekte im Bereich der Künstlichen Intelligenz zu finanzieren.
Das Ergebnis ist der erste anhaltende Ausverkauf der Gruppe seit April, wobei der Nasdaq 100 den Gesamtmarkt nach unten zieht. Investoren verkaufen jetzt verstärkt Technologiewerte zugunsten defensiver Aktien. Einer der Profiteure: Unternehmen mit hohen Dividendenzahlungen.
"Es ist üblich, dass Investoren dividendenzahlende Aktien bevorzugen, wenn die allgemeinen Marktbewertungen hoch erscheinen. Diese Aktien notieren oft zu niedrigeren Bewertungen, und die stabilen Cashflows können helfen, Volatilität abzufedern", sagt Christopher Cain, US-Quant-Equity-Stratege bei Bloomberg Intelligence.
"Wenn die Fed die Wirtschaft nicht überhitzen lässt, will man in höherwertige Assets rotieren, die stetig Cash an Investoren zurückführen. Genau das beobachten wir derzeit", sagt Kevin Brocks, Direktor bei 22V Research.
Gina Moesing (links) und Krischan Orth schauen sich Dividenden-Aktien genauer an
Während des Markt-Rücksetzers in diesem Monat gehören einige der Top-Performer im S&P 500 zu Aktien, deren Dividenden im Verhältnis zum Aktienkurs hoch sind.
Eine Herausforderung für Investoren, die Sicherheit in Dividendenzahlern suchen, ist, dass die Gesamtrendite des S&P 500 laut Trivariate Research auf den niedrigsten Stand seit 50 Jahren gefallen ist. Die durchschnittliche Ausschüttungsquote liegt bei 1,14 Prozent, dem niedrigsten Wert seit dem Platzen der Dotcom-Blase Anfang der 2000er Jahre.
In unserem Podcast Börse, Baby! nehmen wir die lohnenden Titel in den Blick. Gina Moesing und Krischan Orth stellen euch spannende Dividenden-Perlen vor.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion