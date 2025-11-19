Dividenden-Perlen: Zeit für diese Langweiler-Aktien

Dem KI-Trade geht die Luft aus: Unternehmen wie Oracle, Amazon und Meta Platforms geraten ins Visier der Skeptiker, da sie den Kreditmarkt für Milliardenaufnahmen anzapfen, um ihre Projekte im Bereich der Künstlichen Intelligenz zu finanzieren.

Für die einen sind sie der langweiligste Klassiker der Welt, für die anderen Aktien mit der längsten Erfolgsgeschichte.

Das Ergebnis ist der erste anhaltende Ausverkauf der Gruppe seit April, wobei der Nasdaq 100 den Gesamtmarkt nach unten zieht. Investoren verkaufen jetzt verstärkt Technologiewerte zugunsten defensiver Aktien. Einer der Profiteure: Unternehmen mit hohen Dividendenzahlungen.

"Es ist üblich, dass Investoren dividendenzahlende Aktien bevorzugen, wenn die allgemeinen Marktbewertungen hoch erscheinen. Diese Aktien notieren oft zu niedrigeren Bewertungen, und die stabilen Cashflows können helfen, Volatilität abzufedern", sagt Christopher Cain, US-Quant-Equity-Stratege bei Bloomberg Intelligence.

"Wenn die Fed die Wirtschaft nicht überhitzen lässt, will man in höherwertige Assets rotieren, die stetig Cash an Investoren zurückführen. Genau das beobachten wir derzeit", sagt Kevin Brocks, Direktor bei 22V Research.

Gina Moesing (links) und Krischan Orth schauen sich Dividenden-Aktien genauer an Während des Markt-Rücksetzers in diesem Monat gehören einige der Top-Performer im S&P 500 zu Aktien, deren Dividenden im Verhältnis zum Aktienkurs hoch sind.

Eine Herausforderung für Investoren, die Sicherheit in Dividendenzahlern suchen, ist, dass die Gesamtrendite des S&P 500 laut Trivariate Research auf den niedrigsten Stand seit 50 Jahren gefallen ist. Die durchschnittliche Ausschüttungsquote liegt bei 1,14 Prozent, dem niedrigsten Wert seit dem Platzen der Dotcom-Blase Anfang der 2000er Jahre.

In unserem Podcast Börse, Baby! nehmen wir die lohnenden Titel in den Blick. Gina Moesing und Krischan Orth stellen euch spannende Dividenden-Perlen vor.

Hört direkt rein – unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

Spotify

Apple Podcasts

Podcast.de

Podscan.fm

Radio.de

Podcast Republic

Deezer

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

