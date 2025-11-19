    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Telekom AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Telekom

    Neue Plattform für digitale Beschlussfassung

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die neue Software von Resolvio unterstützt Gremien bei der Digitalisierung von Beschlüssen - effizient, rechtskonform und unabhängig vom US-Cloud-Act (FOTO)

    Heilbronn (ots) - Resolvio ist eine neue Software, die Entscheidern in
    Unternehmen und Organisationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine
    rechtssichere digitale Beschlussfassung ermöglicht. Sie wurde in enger
    Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren entwickelt und
    bietet die Speicherung ausschließlich auf europäischen Servern, unabhängig vom
    US-Cloud-Act. Gefördert wurde das Unternehmen Resolvio GmbH dabei u. a. durch
    den Startup-Accelerator der Schwarz-Gruppe Campus-Founders und die Staatsbank
    für Baden-Württemberg (L-Bank).

    Digitale Beschlussfassung ersetzt manuelle Umläufe

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Telekom AG!
    Short
    28,99€
    Basispreis
    1,91
    Ask
    × 14,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    25,22€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 13,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Resolvio hilft den Entscheidern in Unternehmen, rechtssichere Beschlüsse zu
    fassen und ihre Gremienarbeit zeitgemäß zu gestalten. Die Software unterstützt
    gängige Rechtsformen, von Kapitalgesellschaften über Verbände und Stiftungen bis
    hin zu gemeinnützigen Organisationen. Auch für Wohnungseigentümer, die
    Beschlüsse im Rahmen einer Eigentümerversammlung schließen müssen, ist Resolvio
    die passende Lösung.

    Umlaufbeschlüsse per Klick

    Umlaufbeschlüsse können mit Resolvio im Team vorbereitet und per Klick gestartet
    werden. Innerhalb einer Frist kann dabei jeder Entscheider seine Stimme über
    sein Smartphone oder ein anderes Gerät abgeben.

    Wenn alle Stimmen abgegeben sind, wird das Ergebnis festgestellt und mit einer
    Unterschrift des Abstimmungsleiters dokumentiert. Dieser Prozess folgt den
    rechtlichen Bestimmungen und wird automatisch revisionssicher in Resolvio
    abgelegt.

    Die Signatur kann auf Wunsch als qualifizierte elektronische Signatur (QES) über
    Online-Ausweise wie die BUND-ID in Deutschland oder die ID Austria in Österreich
    signiert werden, um die Beweiskraft zu erhöhen. Weitere QES-Anbieter sind in
    Planung.

    Versammlungen auf Autopilot

    Beschlüsse können bei Resolvio auch in Versammlungen bzw. Sitzungen getroffen
    werden. Hier begleitet Resolvio den gesamten Prozess: von der kollaborativen
    Vorbereitung über das Verschicken der Einladungen und die Durchführung der
    Versammlung bis zur rechtskonformen Protokollierung.

    Rechtssichere, digitale Lösung für Gremien

    Jede Funktion von Resolvio wird in Zusammenarbeit mit spezialisierten
    Rechtsanwälten entwickelt, um eine rechtssichere Beschlussfassung und
    -dokumentation zu gewährleisten. "Resolvio hilft dabei, dass alle rechtlichen
    Anforderungen erfüllt werden und minimiert so das Risiko von Haftungsansprüchen
    und Fehlern, die bei manuellen Abläufen entstehen", erklärt Rechtsanwalt und
    Steuerberater Hubertus Scherbarth, Geschäftsführer der Resolvio GmbH.

    Höchste Datenschutzstandards - Hosting in Deutschland

    Unternehmen können sich bei Resolvio sicher sein, dass ihre Beschlussdaten
    DSGVO-konform sowie ausschließlich auf Servern der deutschen Telekom gespeichert
    werden. Ein Zugriff von US-Behörden, die dem US-Cloud-Act unterliegen, ist
    ausgeschlossen. Zu den weiteren Sicherheits-Features gehören die verschlüsselte
    Übertragung und eine 2-Faktor-Authentifizierung.

    Kostenfreier Test und Demotermin

    Resolvio ausprobieren ist einfach: Jede Organisation kann die Software testen
    und zwei Beschlüsse im Jahr kostenfrei erstellen. Um die Software besser
    kennenzulernen, kann ein Demotermin mit dem Support-Team gebucht werden. Weitere
    Informationen und Buchung unter http://www.resolvio.com oder direkt unter
    mailto:team@resolvio.com .

    Über Resolvio

    Die Resolvio GmbH wurde 2022 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Heilbronn.
    Geschäftsführer ist Hubertus Scherbarth, LL.M, B.A, Rechtsanwalt und
    Steuerberater. Für die Resolvio Software ist ein Board aus Juristen,
    Software-Entwicklern und Sicherheitsexperten verantwortlich. Die Software
    entstand aus gesellschaftsrechtlicher Forschung an der Universität Heidelberg.
    Ihre Entwicklung zum marktreifen Produkt wurde u.a. von der Schwarz-Gruppe
    (Campus Founders) und der Landesbank Baden-Württemberg gefördert. Neben der
    Resolvio Software für digitale Beschlussfassungen bietet das Unternehmen eine
    innovative, KI-gestützte Lösung für den Jahresabschluss von
    Holding-Gesellschaften (https://resolvio.com/holding-jahresabschluss-guenstig)
    an.

    Pressekontakt:

    Felix Buchmüller ( mailto:felix.buchmueller@resolvio.com)

    Resolvio GmbH
    Hubertus Scherbarth
    Emser Straße 119
    56076 Koblenz
    mailto:hubertus.scherbarth@resolvio.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181439/6162025
    OTS: Resolvio GmbH


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Telekom. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Quartalsentwicklung, geplante Dividendenerhöhungen und Aktienrückkäufe der Deutschen Telekom, was auf eine mögliche Kurssteigerung hindeutet. Fundamentale Kennzahlen wie Umsatz, EBITDA und Gewinnentwicklung werden ebenfalls hervorgehoben. Während technische Stärke diskutiert wird, bleibt die Unsicherheit über die zukünftige Kursentwicklung bestehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Neue Plattform für digitale Beschlussfassung Die neue Software von Resolvio unterstützt Gremien bei der Digitalisierung von Beschlüssen - effizient, rechtskonform und unabhängig vom US-Cloud-Act (FOTO) Resolvio ist eine neue Software, die Entscheidern in Unternehmen und Organisationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine rechtssichere digitale Beschlussfassung ermöglicht. Sie wurde in enger Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten, …