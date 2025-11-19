Neue Plattform für digitale Beschlussfassung
Die neue Software von Resolvio unterstützt Gremien bei der Digitalisierung von Beschlüssen - effizient, rechtskonform und unabhängig vom US-Cloud-Act (FOTO)
Heilbronn (ots) - Resolvio ist eine neue Software, die Entscheidern in
Unternehmen und Organisationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine
rechtssichere digitale Beschlussfassung ermöglicht. Sie wurde in enger
Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren entwickelt und
bietet die Speicherung ausschließlich auf europäischen Servern, unabhängig vom
US-Cloud-Act. Gefördert wurde das Unternehmen Resolvio GmbH dabei u. a. durch
den Startup-Accelerator der Schwarz-Gruppe Campus-Founders und die Staatsbank
für Baden-Württemberg (L-Bank).
Digitale Beschlussfassung ersetzt manuelle Umläufe
Digitale Beschlussfassung ersetzt manuelle Umläufe
Resolvio hilft den Entscheidern in Unternehmen, rechtssichere Beschlüsse zu
fassen und ihre Gremienarbeit zeitgemäß zu gestalten. Die Software unterstützt
gängige Rechtsformen, von Kapitalgesellschaften über Verbände und Stiftungen bis
hin zu gemeinnützigen Organisationen. Auch für Wohnungseigentümer, die
Beschlüsse im Rahmen einer Eigentümerversammlung schließen müssen, ist Resolvio
die passende Lösung.
Umlaufbeschlüsse per Klick
Umlaufbeschlüsse können mit Resolvio im Team vorbereitet und per Klick gestartet
werden. Innerhalb einer Frist kann dabei jeder Entscheider seine Stimme über
sein Smartphone oder ein anderes Gerät abgeben.
Wenn alle Stimmen abgegeben sind, wird das Ergebnis festgestellt und mit einer
Unterschrift des Abstimmungsleiters dokumentiert. Dieser Prozess folgt den
rechtlichen Bestimmungen und wird automatisch revisionssicher in Resolvio
abgelegt.
Die Signatur kann auf Wunsch als qualifizierte elektronische Signatur (QES) über
Online-Ausweise wie die BUND-ID in Deutschland oder die ID Austria in Österreich
signiert werden, um die Beweiskraft zu erhöhen. Weitere QES-Anbieter sind in
Planung.
Versammlungen auf Autopilot
Beschlüsse können bei Resolvio auch in Versammlungen bzw. Sitzungen getroffen
werden. Hier begleitet Resolvio den gesamten Prozess: von der kollaborativen
Vorbereitung über das Verschicken der Einladungen und die Durchführung der
Versammlung bis zur rechtskonformen Protokollierung.
Rechtssichere, digitale Lösung für Gremien
Jede Funktion von Resolvio wird in Zusammenarbeit mit spezialisierten
Rechtsanwälten entwickelt, um eine rechtssichere Beschlussfassung und
-dokumentation zu gewährleisten. "Resolvio hilft dabei, dass alle rechtlichen
Anforderungen erfüllt werden und minimiert so das Risiko von Haftungsansprüchen
und Fehlern, die bei manuellen Abläufen entstehen", erklärt Rechtsanwalt und
Steuerberater Hubertus Scherbarth, Geschäftsführer der Resolvio GmbH.
Höchste Datenschutzstandards - Hosting in Deutschland
Unternehmen können sich bei Resolvio sicher sein, dass ihre Beschlussdaten
DSGVO-konform sowie ausschließlich auf Servern der deutschen Telekom gespeichert
werden. Ein Zugriff von US-Behörden, die dem US-Cloud-Act unterliegen, ist
ausgeschlossen. Zu den weiteren Sicherheits-Features gehören die verschlüsselte
Übertragung und eine 2-Faktor-Authentifizierung.
Kostenfreier Test und Demotermin
Resolvio ausprobieren ist einfach: Jede Organisation kann die Software testen
und zwei Beschlüsse im Jahr kostenfrei erstellen. Um die Software besser
kennenzulernen, kann ein Demotermin mit dem Support-Team gebucht werden. Weitere
Informationen und Buchung unter http://www.resolvio.com oder direkt unter
mailto:team@resolvio.com .
Über Resolvio
Die Resolvio GmbH wurde 2022 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Heilbronn.
Geschäftsführer ist Hubertus Scherbarth, LL.M, B.A, Rechtsanwalt und
Steuerberater. Für die Resolvio Software ist ein Board aus Juristen,
Software-Entwicklern und Sicherheitsexperten verantwortlich. Die Software
entstand aus gesellschaftsrechtlicher Forschung an der Universität Heidelberg.
Ihre Entwicklung zum marktreifen Produkt wurde u.a. von der Schwarz-Gruppe
(Campus Founders) und der Landesbank Baden-Württemberg gefördert. Neben der
Resolvio Software für digitale Beschlussfassungen bietet das Unternehmen eine
innovative, KI-gestützte Lösung für den Jahresabschluss von
Holding-Gesellschaften (https://resolvio.com/holding-jahresabschluss-guenstig)
an.
