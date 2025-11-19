Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 19.11.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.11.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Rheinmetall
Tagesperformance: -4,72 %
Tagesperformance: -4,72 %
Platz 1
Performance 1M: +3,36 %
Performance 1M: +3,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Der Kurs ist in den letzten 14 Tagen um 10% gefallen, wobei die 1600 Euro-Marke als kritische Unterstützung gilt. Einige Anleger erwarten tiefere Kurse aufgrund einer Überbewertung, während andere auf eine Erholung über 2000 Euro hoffen. Geopolitische Entwicklungen beeinflussen die Stimmung zusätzlich.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Siemens Energy
Tagesperformance: +4,37 %
Tagesperformance: +4,37 %
Platz 2
Performance 1M: +5,19 %
Performance 1M: +5,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 9% nachgegeben, was Bedenken hinsichtlich der hohen Bewertung (KGV 65) und der Marktreaktion auf die Quartalszahlen aufwirft. Dennoch gibt es Optimismus über zukünftige Kursziele von bis zu 200€. Anleger sehen sowohl Risiken als auch Chancen, insbesondere bei einer Stabilisierung des Gesamtmarktes.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Heidelberg Materials
Tagesperformance: +3,83 %
Tagesperformance: +3,83 %
Platz 3
Performance 1M: +7,89 %
Performance 1M: +7,89 %
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: +3,59 %
Tagesperformance: +3,59 %
Platz 4
Performance 1M: +0,98 %
Performance 1M: +0,98 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Daimler Truck Holding
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Daimler Truck Holding im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Insiderkäufe von Führungskräften und die Entwicklung innovativer Technologien stärken das Vertrauen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Anstieg von X%. UBS belässt das Kursziel bei 41 Euro, was neutral ist, jedoch Raum für Wachstum lässt. Anleger erwarten einen Anstieg auf 45 Euro.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Daimler Truck Holding eingestellt.
BASF
Tagesperformance: +3,26 %
Tagesperformance: +3,26 %
Platz 5
Performance 1M: -3,32 %
Performance 1M: -3,32 %
DHL Group
Tagesperformance: +2,32 %
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 6
Performance 1M: +6,31 %
Performance 1M: +6,31 %
Commerzbank
Tagesperformance: +2,27 %
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 7
Performance 1M: +5,22 %
Performance 1M: +5,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Commerzbank im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Analysten von Goldman Sachs haben das Kursziel auf 35,50 € angehoben, empfehlen jedoch den Verkauf, was für Verwirrung sorgt. Anleger sind unsicher über die Kursentwicklung, insbesondere angesichts der schwachen Gesamtmarktlage und täglicher Kursabschläge. Das laufende Aktienrückkaufprogramm wird als positiv angesehen, jedoch bleibt die Frage, ob es ausreicht, um den Kurs zu stabilisieren.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 51,92%
|PUT: 48,08%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 3,85 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte