Aktien mit extremer Performance im DAX am 19.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Der Kurs ist in den letzten 14 Tagen um 10% gefallen, wobei die 1600 Euro-Marke als kritische Unterstützung gilt. Einige Anleger erwarten tiefere Kurse aufgrund einer Überbewertung, während andere auf eine Erholung über 2000 Euro hoffen. Geopolitische Entwicklungen beeinflussen die Stimmung zusätzlich.