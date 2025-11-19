Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 19.11.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.11.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +12,26 %
Platz 1
Performance 1M: +35,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology
Das Anleger-Sentiment zu SMA Solar Technology im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat sich in den letzten 14 Tagen stark entwickelt und steht auf einem 52-Wochen-Hoch. Analysten haben das Kursziel auf 39 Euro angehoben. Technische Indikatoren zeigen einen Ausbruch über Widerstände, während die geringe Liquidität der Aktie zu starken Kursbewegungen führt. Anleger sind optimistisch bezüglich der langfristigen Perspektiven.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SMA Solar Technology eingestellt.
AIXTRON
Tagesperformance: +3,45 %
Platz 2
Performance 1M: +29,68 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie zählt zu den schwächsten im MDAX, und es wird ein Rückgang auf 12-13 Euro erwartet. Positives Intraday-Reversal gibt es, jedoch bleibt die Abhängigkeit von AI-Aktien und Unsicherheiten bestehen. Langfristig wird eine Belebung der Nachfrage ab 2026 prognostiziert, während die Kursentwicklung der letzten 14 Tage negativ war.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.
United Internet
Tagesperformance: +3,22 %
Platz 3
Performance 1M: -14,26 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -3,11 %
Platz 4
Performance 1M: -11,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger besorgt über mögliche Kursverluste unter 80€ sind, zeigen andere Optimismus hinsichtlich langfristiger Wachstumsprognosen und institutionellem Interesse, insbesondere durch BlackRock. Die volatile Kursentwicklung der letzten 14 Tage verstärkt diese Unsicherheiten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.
Nordex
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 5
Performance 1M: +12,80 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 6
Performance 1M: -21,28 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 7
Performance 1M: -9,24 %
IONOS Group
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 8
Performance 1M: -20,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu IONOS Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu IONOS Group im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Der Kurs ist in den letzten 14 Tagen um 40% gefallen, während der Umsatz um 12% gesunken ist. Trotz dieser Rückschläge sehen einige Anleger bei einem Kurs von 25,50 EUR eine Kaufgelegenheit, insbesondere aufgrund der Relevanz für öffentliche Verwaltungen. Die Konkurrenz durch große Anbieter wie Google wird jedoch als ernsthafte Bedrohung wahrgenommen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber IONOS Group eingestellt.
