Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 19.11.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.11.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Rheinmetall
Tagesperformance: -5,21 %
Platz 1
Performance 1M: +3,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Der Kurs ist in den letzten 14 Tagen um 10% gefallen, wobei die 1600 Euro-Marke als kritische Unterstützung gilt. Einige Anleger erwarten tiefere Kurse aufgrund einer Überbewertung, während andere auf eine Erholung über 2000 Euro hoffen. Geopolitische Entwicklungen beeinflussen die Stimmung zusätzlich.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Siemens Energy
Tagesperformance: +4,25 %
Platz 2
Performance 1M: +5,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 9% nachgegeben, was Bedenken hinsichtlich der hohen Bewertung (KGV 65) und der Marktreaktion auf die Quartalszahlen aufwirft. Dennoch gibt es Optimismus über zukünftige Kursziele von bis zu 200€. Anleger sehen sowohl Risiken als auch Chancen, insbesondere bei einer Stabilisierung des Gesamtmarktes.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
BASF
Tagesperformance: +3,23 %
Platz 3
Performance 1M: -3,32 %
ASML Holding
Tagesperformance: +2,79 %
Platz 4
Performance 1M: -1,67 %
Banco Santander
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 5
Performance 1M: +4,61 %
DHL Group
Tagesperformance: +2,28 %
Platz 6
Performance 1M: +6,31 %
