Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 19.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.11.2025 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
DO & CO
Tagesperformance: +6,09 %
Platz 1
Performance 1M: -21,47 %
Wienerberger
Tagesperformance: +5,62 %
Platz 2
Performance 1M: -3,94 %
STRABAG
Tagesperformance: +3,62 %
Platz 3
Performance 1M: -3,43 %
PORR
Tagesperformance: +3,60 %
Platz 4
Performance 1M: -7,87 %
voestalpine
Tagesperformance: +3,02 %
Platz 5
Performance 1M: +8,29 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: +3,00 %
Platz 6
Performance 1M: +4,13 %
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 7
Performance 1M: +0,85 %
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 8
Performance 1M: -5,75 %
Lenzing
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 9
Performance 1M: -16,73 %
Andritz
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 10
Performance 1M: -0,08 %
