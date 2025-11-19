ABO Energy: Jahresprognose 2025 wird angepasst!
Die ABO Energy GmbH & Co. KGaA sieht sich mit einem herausfordernden Marktumfeld konfrontiert und passt ihre Prognose für 2025 an. Verzögerte Projekte und Marktbedingungen führen zu einem erwarteten Fehlbetrag.
Foto: Horst Galuschka - picture alliance/dpa
- Die ABO Energy GmbH & Co. KGaA hat ihre Jahresprognose für 2025 angepasst und erwartet nun einen Konzernjahresfehlbetrag von rund -95 Millionen Euro.
- Ursprünglich wurde ein Konzernjahresüberschuss zwischen 29 und 39 Millionen Euro sowie eine Steigerung der Konzerngesamtleistung zwischen 5% und 30% prognostiziert.
- Die Anpassung der Prognose ist auf ein herausforderndes Marktumfeld zurückzuführen, insbesondere auf Überzeichnungen bei Wind-an-Land-Auktionen und reduzierte Einspeisevergütungen in Deutschland.
- Wesentliche Windprojekte wurden auf das Geschäftsjahr 2026 verschoben, was zu erheblichen Sonderabschreibungen führte.
- Die Geschäftsführung hat ein Effizienz- und Transformationsprogramm gestartet, um Prozesse und Strukturen an das veränderte Marktumfeld anzupassen und ein positives Ergebnis im Geschäftsjahr 2026 zu erzielen.
- Die Transformation in ein Betreibermodell (IPP) wird vorangetrieben, unterstützt von einem renommierten Beratungsunternehmen.
-52,31 %
+4,11 %
+2,60 %
-8,74 %
-8,03 %
-38,79 %
+6,93 %
+75,13 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte