DAX schafft Spielraum für den Abend – Nvidia mischt die Karten neu

Stabilisieren kann sich heute auch der DAX, der damit wieder ein paar Hundert Punkte zwischen die runde 23.000er Marke und sich bringen kann. Damit hat der Index auch etwas mehr Schwungmasse für den Abend, an dem es nach US-Börsenschluss turbulent werden dürfte. Nvidia legt seine Zahlen zum dritten Quartal auf den Tisch. Und dies zu einem Zeitpunkt, an dem die Zweifel an einer weiterhin nach oben offenen Bewertungsskala bei den KI-gehypten Unternehmen wohl so groß sind wie noch nie seit dem Launch von ChatGPT vor drei Jahren.

Letztere Aktie sprengt daraufhin alle Ketten und steigt auf ein neues Rekordhoch, was heute auch die Tendenz am Gesamtmarkt zur Abwechslung auf Aufwärts dreht. Bleibt die Frage, wie lange diese Erholung anhält, nachdem in den vergangenen Tagen sämtliche Stabilisierungsversuche in New York nach ein paar Stunden wieder abverkauft wurden.

Nvidia ist seitdem auf eine Marktkapitalisierung von fast fünf Billionen Dollar angewachsen und damit zweieinhalbmal so viel wert wie die 40 größten Unternehmen im Deutschen Aktienindex. Im Schlepptau wurden viele Aktien mitgezogen, die zuletzt mehr dadurch Schlagzeilen machten, dass sie miteinander kooperierten und Chips gegen Rechenleistung tauschten, statt um die Kunden der Zukunft zu konkurrieren.

Am Anfang noch von der Börse bejubelt, werden diese Entwicklungen jetzt mehr und mehr hinterfragt und die Wachstumsfantasien auf den Prüfstand gestellt. Kann Nvidia diese Zweifel heute Abend wie so oft in der Vergangenheit mit einem spektakulären Zahlenwerk zerstreuen, könnte dies auch den Schalter in Frankfurt umlegen. Andernfalls dürften wir uns morgen die 23.000er Marke im DAX wohl von unten ansehen.

