Der brasilianische Pix-Markt ist für Unternehmen über die BS2-Lösung in Reichweite

SÃO PAULO, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Die brasilianische Bank BS2 bekräftigt ihre führende Position bei grenzüberschreitenden Zahlungslösungen, indem sie eine innovative Technologie einführt, die globale Unternehmen mit dem brasilianischen Finanzökosystem verbindet. Die neue API, integriert in die „ Easy Pay "-Plattform – von BS2 im Jahr 2023 entwickelt – ermöglicht ausländischen Unternehmen, Zahlungen über Pix QR Code für Nicht-Einwohner Brasiliens und internationalen Besuchern im Land anzubieten. Diese Zielgruppe – die bisher keinen Zugang zu Pix hatte, weil sie kein lokales Bankkonto besitzt – kann nun auf diese Möglichkeit zählen, um ihre Konsumausgaben in Brasilien zu bezahlen.

Mit dieser Lösung können internationale Überweisungen rund um die Uhr abgewickelt werden, was Flexibilität, Sicherheit sowie ein grenzenloses Zahlungserlebnis gewährleistet.

Die Entwicklung von Easy Pay dient zudem ausländischen Unternehmern, die nach Brasilien kommen, um Geschäfte zu tätigen, und ein praktischeres und schnelleres Zahlungsmittel benötigen. „Mit unserem Angebot ermöglichen wir Ausländern ein lokales Erlebnis, auch wenn sie kein Girokonto in Brasilien oder einen CPF besitzen", erklärt Carlos Eduardo de Andrade, Direktor für Devisengeschäfte bei BS2.

Die Lösung ist für internationale, regulierte und beaufsichtigte Finanzinstitute verfügbar. „Sie müssen nur an die Easy-Pay-Plattform angeschlossen sein, um diese Form der Zahlung anbieten zu können", sagt Andrade. „Endnutzer müssen keine Umstellung vornehmen. Ihr Konto kann zum Beispiel auf Pfund lauten, und die Zahlung erfolgt in Reais."

Die von BS2 geschaffene Modalität dient sowohl Unternehmen, die im B2B-Modell tätig sind, als auch solchen, die ein B2B2C-Modell anbieten. „Wir setzen unsere Mission fort, Finanzlösungen anzubieten, damit Unternehmen ihre Ökosysteme bedienen können, unabhängig davon, ob sie von Menschen oder anderen Unternehmen gebildet werden", so der Geschäftsführer.

Informationen zu BS2

BS2 ist ein brasilianisches Finanzökosystem, das sich an Unternehmen richtet. Mit über 30 Jahren Marktpräsenz sowie einer kontinuierlichen Innovationsagenda verbindet es technologische Robustheit mit Fachwissen in den Bereichen Kredit-, Zahlungsverkehrs-, Devisen- und Versicherungsmärkte. Unsere Finanzlösungen sind bereit für die Anbindung an Ökosysteme von Drittanbietern über unser Infratech-Angebot, im „As a Service"-Format, entweder in kombinierter oder individueller Form. Wir sind als das erste brasilianisches Finanzinstitut anerkannt, das den UN-Pakt gegen Korruption unterzeichnet hat. Wir haben ein A.br-Rating von Moody's.

