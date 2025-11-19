EDEKA Rhein-Ruhr-Kaufleute überzeugten bei Branchenpreisen (FOTO)
Tochterunternehmen von EDEKA Rhein-Ruhr haben in den vergangenen zwölf Monaten
ihre herausragende Leistung unter Beweis gestellt. Insgesamt waren sie 34-mal
bei nationalen und regionalen Branchenpreisen unter den Top-Platzierungen oder
gewannen den Titel.
Für den Vertrieb von EDEKA Rhein-Ruhr sind die zahlreichen guten und sehr guten
Platzierungen eine klare Bestätigung der erfolgreichen Ausrichtung der Märkte.
"Unsere Kaufleute und ihre Teams stehen für Qualität, Leidenschaft und
Kundennähe. Dass sie sich in so vielen Bereichen deutschlandweit erfolgreich
präsentieren, macht ihren Einsatz sichtbar - und stärkt das Vertrauen von
Kundinnen und Kunden", so Christian Rädle, Vertriebsleiter EDEKA Rhein-Ruhr.
Ein besonders eindrucksvolles Beispiel für die Leistungsstärke von Supermärkten
ist der Branchenpreis "Supermarkt Stars" der Lebensmittel Zeitung. Mit Gold in
der Kategorie "Jungunternehmer des Jahres" wurde Markus Irkens (EDEKA Irkens,
Krefeld) als bundesweiter Sieger ausgezeichnet - ein Erfolg, der beispielhaft
die Innovationskraft der selbstständigen EDEKA-Kaufleute bestätigt.
Wenn es um Fachwissen, Frischekompetenz und handwerkliche Qualität geht, glänzen
die EDEKA Teams aus der Region Rhein-Ruhr ebenfalls mit hervorragenden
Leistungen. Beim Wettbewerb "Deutschlands beste Obst- & Gemüseabteilung" der
Lebensmittel Rundschau wurden gleich zwei Märkte von EDEKA Zielke in Viersen
prämiert. Ergänzt wird dieser Erfolg durch den Nachwuchserfolg von Lara-Jill
Harding von EDEKA Honsel aus Dorsten, die in der Kategorie "YoungStar"
ausgezeichnet wurde.
Beim renommierten "Käse-Star" der Lebensmittel Praxis erreichten Marktkauf
Speicher (Halle, Westf.) und Marktkauf Knödgen (Recklinghausen) jeweils eine
Top-3-Platzierung. Zudem zählt das E center Gerdes (Moers) mit seiner
Auszeichnung in der Kategorie "Beste Weinwelt im Lebensmitteleinzelhandel" zu
den führenden Getränkespezialisten im Handel.
Kurz nach der Ehrung für alle 34 erfolgreichen Teilnahmen an Branchenpreisen,
durfte sich EDEKA Schenke über die Auszeichnung mit dem Deutschen Handelspreis
2025 vom Handelsverband Deutschland (HDE) freuen.
Starke Leistungen innerhalb von EDEKA
Auch intern wird Qualität, Innovationskraft und Kundenorientierung bei EDEKA
Rhein-Ruhr gefördert. Neben Wettbewerben der Fachpresse nehmen EDEKA-Märkte
regelmäßig an Wettbewerben innerhalb der EDEKA-Gruppe teil. Ein Beispiel von
vielen dafür ist der Titel "Ausbilder des Jahres", den in 2025 André Spittmann
von EDEKA Brüggemeier aus Kleve erhielt.
Pressekontakt:
Medienkontakt EDEKA Rhein-Ruhr:
Tina-Marie Adam
Edekaplatz 1, 47445 Moers
Telefon: 02841 209 2272
E-Mail: mailto:rr-presse@edeka.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/157590/6162069
OTS: EDEKA Rhein-Ruhr Stiftung & Co. KG
