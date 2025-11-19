EDEKA Rhein-Ruhr-Kaufleute überzeugten bei Branchenpreisen (FOTO)

    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold
    Moers (ots) - Selbstständige Kaufleute, Auszubildende, Fachkräfte und
    Tochterunternehmen von EDEKA Rhein-Ruhr haben in den vergangenen zwölf Monaten
    ihre herausragende Leistung unter Beweis gestellt. Insgesamt waren sie 34-mal
    bei nationalen und regionalen Branchenpreisen unter den Top-Platzierungen oder
    gewannen den Titel.

    Für den Vertrieb von EDEKA Rhein-Ruhr sind die zahlreichen guten und sehr guten
    Platzierungen eine klare Bestätigung der erfolgreichen Ausrichtung der Märkte.
    "Unsere Kaufleute und ihre Teams stehen für Qualität, Leidenschaft und
    Kundennähe. Dass sie sich in so vielen Bereichen deutschlandweit erfolgreich
    präsentieren, macht ihren Einsatz sichtbar - und stärkt das Vertrauen von
    Kundinnen und Kunden", so Christian Rädle, Vertriebsleiter EDEKA Rhein-Ruhr.

    Erfolge für vielfältige Exzellenz im Handel

    Ein besonders eindrucksvolles Beispiel für die Leistungsstärke von Supermärkten
    ist der Branchenpreis "Supermarkt Stars" der Lebensmittel Zeitung. Mit Gold in
    der Kategorie "Jungunternehmer des Jahres" wurde Markus Irkens (EDEKA Irkens,
    Krefeld) als bundesweiter Sieger ausgezeichnet - ein Erfolg, der beispielhaft
    die Innovationskraft der selbstständigen EDEKA-Kaufleute bestätigt.

    Wenn es um Fachwissen, Frischekompetenz und handwerkliche Qualität geht, glänzen
    die EDEKA Teams aus der Region Rhein-Ruhr ebenfalls mit hervorragenden
    Leistungen. Beim Wettbewerb "Deutschlands beste Obst- & Gemüseabteilung" der
    Lebensmittel Rundschau wurden gleich zwei Märkte von EDEKA Zielke in Viersen
    prämiert. Ergänzt wird dieser Erfolg durch den Nachwuchserfolg von Lara-Jill
    Harding von EDEKA Honsel aus Dorsten, die in der Kategorie "YoungStar"
    ausgezeichnet wurde.

    Beim renommierten "Käse-Star" der Lebensmittel Praxis erreichten Marktkauf
    Speicher (Halle, Westf.) und Marktkauf Knödgen (Recklinghausen) jeweils eine
    Top-3-Platzierung. Zudem zählt das E center Gerdes (Moers) mit seiner
    Auszeichnung in der Kategorie "Beste Weinwelt im Lebensmitteleinzelhandel" zu
    den führenden Getränkespezialisten im Handel.

    Kurz nach der Ehrung für alle 34 erfolgreichen Teilnahmen an Branchenpreisen,
    durfte sich EDEKA Schenke über die Auszeichnung mit dem Deutschen Handelspreis
    2025 vom Handelsverband Deutschland (HDE) freuen.

    Starke Leistungen innerhalb von EDEKA

    Auch intern wird Qualität, Innovationskraft und Kundenorientierung bei EDEKA
    Rhein-Ruhr gefördert. Neben Wettbewerben der Fachpresse nehmen EDEKA-Märkte
    regelmäßig an Wettbewerben innerhalb der EDEKA-Gruppe teil. Ein Beispiel von
    vielen dafür ist der Titel "Ausbilder des Jahres", den in 2025 André Spittmann
    von EDEKA Brüggemeier aus Kleve erhielt.

