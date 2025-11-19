HYPOPORT - Aktie steigt rasant +9,59 % - 19.11.2025

Die HYPOPORT Aktie konnte bisher um +9,59 % auf 118,90€ zulegen. Das sind +10,40 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,46 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HYPOPORT Aktie. Nach einem Plus von +2,46 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 118,90€, mit einem Plus von +9,59 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

HYPOPORT ist ein führender digitaler Finanzdienstleister in Deutschland, bekannt für seine Plattformen Europace, Dr. Klein und Smart InsurTech. Es konkurriert mit Interhyp und FinTechs wie N26. Sein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration und Automatisierung von Finanzdienstleistungen auf einer Plattform.

Der heutige Anstieg bei HYPOPORT konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -31,21 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HYPOPORT Aktie damit um -8,47 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,76 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die HYPOPORT um -36,08 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,30 % geändert.

HYPOPORT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,47 % 1 Monat -28,76 % 3 Monate -31,21 % 1 Jahr -48,67 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung der HYPOPORT Aktie, die von vielen als überbewertet angesehen wird, mit einer angestrebten fairen Bewertung von 20 bis 25 Euro. Unsicherheiten im Markt haben zu einem Rückgang um 30% geführt, und die Möglichkeit eines Aktienrückkaufs wird als potenzielle Stütze, jedoch nicht als nachhaltige Lösung gesehen. Technische Analysen zeigen einen Abwärtstrend, während das Wachstumspotenzial und die Entwicklung neuer Produkte kritisch hinterfragt werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber HYPOPORT eingestellt.

Informationen zur HYPOPORT Aktie

Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 821,91 Mio.EUR € wert.

Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.