Der Titelpartner der Nitto ATP Finals unterstreicht sein langfristiges Engagement für Nachhaltigkeit in Turin (FOTO)
Turin, Italien (ots) - Nitto
(https://www.nitto.com/eu/de/about_us/discover_nitto/) zeigt, wie
wirtschaftlicher Erfolg, soziales Engagement und Verantwortung für die Umwelt
Hand in Hand gehen können. Der weltweit tätige japanische Hersteller von
Hochleistungsmaterialien geht nun in sein neuntes Jahr als Titelpartner der
Nitto ATP Finals (https://www.nitto.com/eu/de/NittoATPFinals/) und hat die
Verlängerung dieser Partnerschaft bis 2030 verkündet. Im Mittelpunkt seines
Engagements steht das Nitto ATP Finals Torino Green Project, das innovative
Umweltinitiativen in die Gastgeberstadt bringt.
Wenn sich die acht besten Einzelspieler und Doppel-Teams der Welt in Turin
versammeln, geht es um mehr als nur Tennis. Das Torino Green Project, das
gemeinsam von Nitto, ATP, FITP und der Stadt Turin vorangetrieben wird, zeigt
kreative Ansätze zur Reduzierung der CO2-Emissionen, zur Förderung der
Stadterneuerung und zur Sensibilisierung der Fans und der lokalen Bevölkerung
für Nachhaltigkeit.
Wenn sich die acht besten Einzelspieler und Doppel-Teams der Welt in Turin
versammeln, geht es um mehr als nur Tennis. Das Torino Green Project, das
gemeinsam von Nitto, ATP, FITP und der Stadt Turin vorangetrieben wird, zeigt
kreative Ansätze zur Reduzierung der CO2-Emissionen, zur Förderung der
Stadterneuerung und zur Sensibilisierung der Fans und der lokalen Bevölkerung
für Nachhaltigkeit.
Die Nitto ATP Finals
Die diesjährigen Nitto ATP Finals fand vom 9. bis zum 16. November 2025 in Turin
statt. Das große Jahresabschlussturnier bringt die besten acht männlichen
Einzelspieler sowie die besten acht Doppelpaare der aktuellen Saison zusammen.
Krönender Abschluss ist das Finale, bei dem es um den Titel des ATP Finals
Champions geht. Besondere Aufmerksamkeit liegt in diesem Zusammenhang auf dem
kollaborativen "Nitto ATP Finals Torino Green Project", das rund um den
Veranstaltungsort und die gesamte Stadt mit kreativen Projekten für
Aufmerksamkeit sorgt. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Initiative der
ATP, der FITP (Italienischer Tennis- und Padel-Tennisverband), der
Gastgeberstadt Turin und Nitto, die seit 2023 besteht und darauf abzielt, die
CO2-Emissionen in Turin zu reduzieren.
Das Projekt beinhaltet verschiedene Aktivitäten, wie die Regeneration von
Baumbeständen, die Installation von begrünten Dächern auf ausgewählten
Bushaltestellen und die Anpflanzung von Bäumen in einem Park der Stadt. Um einen
nachhaltigen Ablauf der Spiele zu gewährleisten, stellte Nitto außerdem
kompostierbare Papierservietten aus von Nitto hergestellten Materialien
(plastikfreier CAC-Vliesstoff) sowie "SmaGo" - einen intelligenten, mit
Solarenergie betriebenen Mülleimer, der den anfallenden Abfall automatisch
zusammenpresst - zur Verfügung.
Ökologische Verantwortung wird erlebbar: Bepflanzte Wand für Turiner Grundschule
Umweltschutz ist für Nitto
(https://www.nitto.com/eu/de/about_us/discover_nitto/) eine
Herzensangelegenheit, für die das Unternehmen gemeinsam mit ATP, FTIP und der
Ökologische Verantwortung wird erlebbar: Bepflanzte Wand für Turiner Grundschule
