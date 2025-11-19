    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKohlendioxid RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kohlendioxid
    Der Titelpartner der Nitto ATP Finals unterstreicht sein langfristiges Engagement für Nachhaltigkeit in Turin (FOTO)

    Turin, Italien (ots) - Nitto
    (https://www.nitto.com/eu/de/about_us/discover_nitto/) zeigt, wie
    wirtschaftlicher Erfolg, soziales Engagement und Verantwortung für die Umwelt
    Hand in Hand gehen können. Der weltweit tätige japanische Hersteller von
    Hochleistungsmaterialien geht nun in sein neuntes Jahr als Titelpartner der
    Nitto ATP Finals (https://www.nitto.com/eu/de/NittoATPFinals/) und hat die
    Verlängerung dieser Partnerschaft bis 2030 verkündet. Im Mittelpunkt seines
    Engagements steht das Nitto ATP Finals Torino Green Project, das innovative
    Umweltinitiativen in die Gastgeberstadt bringt.

    Wenn sich die acht besten Einzelspieler und Doppel-Teams der Welt in Turin
    versammeln, geht es um mehr als nur Tennis. Das Torino Green Project, das
    gemeinsam von Nitto, ATP, FITP und der Stadt Turin vorangetrieben wird, zeigt
    kreative Ansätze zur Reduzierung der CO2-Emissionen, zur Förderung der
    Stadterneuerung und zur Sensibilisierung der Fans und der lokalen Bevölkerung
    für Nachhaltigkeit.

    Die Nitto ATP Finals

    Die diesjährigen Nitto ATP Finals fand vom 9. bis zum 16. November 2025 in Turin
    statt. Das große Jahresabschlussturnier bringt die besten acht männlichen
    Einzelspieler sowie die besten acht Doppelpaare der aktuellen Saison zusammen.
    Krönender Abschluss ist das Finale, bei dem es um den Titel des ATP Finals
    Champions geht. Besondere Aufmerksamkeit liegt in diesem Zusammenhang auf dem
    kollaborativen "Nitto ATP Finals Torino Green Project", das rund um den
    Veranstaltungsort und die gesamte Stadt mit kreativen Projekten für
    Aufmerksamkeit sorgt. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Initiative der
    ATP, der FITP (Italienischer Tennis- und Padel-Tennisverband), der
    Gastgeberstadt Turin und Nitto, die seit 2023 besteht und darauf abzielt, die
    CO2-Emissionen in Turin zu reduzieren.

    Das Projekt beinhaltet verschiedene Aktivitäten, wie die Regeneration von
    Baumbeständen, die Installation von begrünten Dächern auf ausgewählten
    Bushaltestellen und die Anpflanzung von Bäumen in einem Park der Stadt. Um einen
    nachhaltigen Ablauf der Spiele zu gewährleisten, stellte Nitto außerdem
    kompostierbare Papierservietten aus von Nitto hergestellten Materialien
    (plastikfreier CAC-Vliesstoff) sowie "SmaGo" - einen intelligenten, mit
    Solarenergie betriebenen Mülleimer, der den anfallenden Abfall automatisch
    zusammenpresst - zur Verfügung.

    Ökologische Verantwortung wird erlebbar: Bepflanzte Wand für Turiner Grundschule

    Umweltschutz ist für Nitto
    (https://www.nitto.com/eu/de/about_us/discover_nitto/) eine
    Herzensangelegenheit, für die das Unternehmen gemeinsam mit ATP, FTIP und der
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
