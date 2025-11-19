Der Titelpartner der Nitto ATP Finals unterstreicht sein langfristiges Engagement für Nachhaltigkeit in Turin (FOTO)

Turin, Italien (ots) - Nitto

(https://www.nitto.com/eu/de/about_us/discover_nitto/) zeigt, wie

wirtschaftlicher Erfolg, soziales Engagement und Verantwortung für die Umwelt

Hand in Hand gehen können. Der weltweit tätige japanische Hersteller von

Hochleistungsmaterialien geht nun in sein neuntes Jahr als Titelpartner der

Nitto ATP Finals (https://www.nitto.com/eu/de/NittoATPFinals/) und hat die

Verlängerung dieser Partnerschaft bis 2030 verkündet. Im Mittelpunkt seines

Engagements steht das Nitto ATP Finals Torino Green Project, das innovative

Umweltinitiativen in die Gastgeberstadt bringt.



Wenn sich die acht besten Einzelspieler und Doppel-Teams der Welt in Turin

versammeln, geht es um mehr als nur Tennis. Das Torino Green Project, das

gemeinsam von Nitto, ATP, FITP und der Stadt Turin vorangetrieben wird, zeigt

kreative Ansätze zur Reduzierung der CO2-Emissionen, zur Förderung der

Stadterneuerung und zur Sensibilisierung der Fans und der lokalen Bevölkerung

für Nachhaltigkeit.









Die diesjährigen Nitto ATP Finals fand vom 9. bis zum 16. November 2025 in Turin

statt. Das große Jahresabschlussturnier bringt die besten acht männlichen

Einzelspieler sowie die besten acht Doppelpaare der aktuellen Saison zusammen.

Krönender Abschluss ist das Finale, bei dem es um den Titel des ATP Finals

Champions geht. Besondere Aufmerksamkeit liegt in diesem Zusammenhang auf dem

kollaborativen "Nitto ATP Finals Torino Green Project", das rund um den

Veranstaltungsort und die gesamte Stadt mit kreativen Projekten für

Aufmerksamkeit sorgt. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Initiative der

ATP, der FITP (Italienischer Tennis- und Padel-Tennisverband), der

Gastgeberstadt Turin und Nitto, die seit 2023 besteht und darauf abzielt, die

CO2-Emissionen in Turin zu reduzieren.



Das Projekt beinhaltet verschiedene Aktivitäten, wie die Regeneration von

Baumbeständen, die Installation von begrünten Dächern auf ausgewählten

Bushaltestellen und die Anpflanzung von Bäumen in einem Park der Stadt. Um einen

nachhaltigen Ablauf der Spiele zu gewährleisten, stellte Nitto außerdem

kompostierbare Papierservietten aus von Nitto hergestellten Materialien

(plastikfreier CAC-Vliesstoff) sowie "SmaGo" - einen intelligenten, mit

Solarenergie betriebenen Mülleimer, der den anfallenden Abfall automatisch

zusammenpresst - zur Verfügung.



Ökologische Verantwortung wird erlebbar: Bepflanzte Wand für Turiner Grundschule



Umweltschutz ist für Nitto

(https://www.nitto.com/eu/de/about_us/discover_nitto/) eine

Herzensangelegenheit, für die das Unternehmen gemeinsam mit ATP, FTIP und der





