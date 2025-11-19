Die anhaltend starke physische Nachfrage nach Edelmetallen wie Platin und Silber hat in diesem Jahr gezeigt, wie empfindlich globale Lieferketten reagieren können. Im Goldmarkt sind vergleichbare Verwerfungen bislang ausgeblieben – doch nach Einschätzung der Rohstoffanalysten von Société Générale könnte sich das ändern. In einem aktuellen Bericht warnt die französische Investmentbank, dass die Goldkäufe der Zentralbanken das Potenzial für einen erneuten Short Squeeze im Goldmarkt bergen.

Im Fokus steht dabei die hohe physische Nachfrage des so genannten offiziellen Sektors: Weltweit haben Zentralbanken ihre Goldreserven in den vergangenen drei Jahren jeweils um rund 1.000 Tonnen ausgebaut. Auch 2025 dürfte der Zuwachs nach Einschätzung des World Gold Council mit bis zu 950 Tonnen deutlich über dem langfristigen Durchschnitt liegen – trotz eines leichten Rückgangs gegenüber den Vorjahren.

Jetzt den ganzen Artikel lesen:

Zentralbanken wie im Rausch - Droht jetzt ein Gold-Squeeze?

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach



Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.