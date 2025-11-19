    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoca-Cola AktievorwärtsNachrichten zu Coca-Cola
    JPMORGAN stuft COCA-COLA CO auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola nach einem Treffen mit Top-Managern des Getränkeherstellers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 79 US-Dollar belassen. In einem herausfordernden Umfeld für Konsumgüterproduzenten schlage sich das Unternehmen beeindruckend, schrieb Andrea Teixeira in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Grund dafür sei neben anderen eine enge Zusammenarbeit mit den Abfüllern./rob/bek/niw

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 18:22 / EST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:15 / EST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 61,48EUR auf Tradegate (19. November 2025, 17:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Andrea Teixeira
    Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 79
    Kursziel alt: 79
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


