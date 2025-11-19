KI könnte ein Risiko für das Finanzsystem darstellen

Das FSB ist eine in Basel ansässige internationale Institution, deren Mitglieder Regulierungsbehörden und Zentralbanker aus aller Welt sind, darunter die britische Financial Conduct Authority und die Europäische Zentralbank (EZB).

Das Financial Stability Board (FSB) erklärte, KI könne "potenziell bestimmte Schwachstellen im Finanzsektor verstärken und damit Risiken für die finanzielle Stabilität hervorrufen", trotz der Vorteile in den Bereichen operative Effizienz, Personalisierung und Compliance.

Die Nutzung derselben KI-Modelle durch mehrere Finanzinstitute könnte dazu führen, dass Marktteilnehmer "herdenartig" agieren, was Schwankungen und Abwärtsbewegungen an den Finanzmärkten verstärken könnte.

Generative KI, die auf Basis von Nutzeranfragen neuen Text, Bilder oder Videos erzeugt, "könnte zudem den Finanzbetrug erhöhen und es böswilligen Akteuren erleichtern, Desinformation auf Finanzmärkten zu verbreiten", heißt es in dem Bericht vom Freitag weiter.

Die Banken der Eurozone müssten sich auf beispiellose Schocks einstellen, die schwere Störungen mit weitreichenden Folgen für die Finanzsysteme verursachen könnten, erklärte auch die Europäische Zentralbank am Dienstag bei der Vorstellung ihrer Aufsichtsprioritäten für die nächsten drei Jahre.

Die EZB warnt seit langem, dass Banken sich einer neuen Realität stellen müssen, von Handelszöllen bis hin zu Cyberangriffen.

Angesichts der Unvorhersehbarkeit dieser Risiken plant die EZB einen Stresstest, bei dem sie Kapitalerschöpfungsniveaus vorgibt und jede Bank auffordert, Szenarien zu entwickeln, die diese hervorrufen könnten. Im Moment laufe es für die Banken aber gut.

Die EZB kündigte beispielsweise an, die Kreditvergabestandards der Banken zu überprüfen, um das Entstehen fauler Kredite zu verhindern.

Die Bank of America (BofA) kritisiert KI von einer anderen Seite: In einer Notiz erklärten die Strategen der Bank, dass die Anleger in der zweiten Novemberwoche weiterhin optimistisch in Aktien investiert waren, jedoch die Sorgen über eine Blase zunahmen.

"Zum ersten Mal seit 20 Jahren sagen Investoren, dass Unternehmen überinvestieren", hieß es in ihrer Analyse der Umfrageergebnisse.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

