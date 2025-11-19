Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 19.11.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.073,69USD pro Feinunze und notiert damit +0,15 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 51,06USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,66 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 63,43USD und verzeichnet ein Minus von -2,08 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 59,18USD und verzeichnet ein Minus von -2,29 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.385,50 USD -1,98 % Platin 1.546,00 USD -0,45 % Kupfer London Rolling 10.743,15 USD +0,53 % Aluminium 2.798,14 PKT -0,05 % Erdgas 4,549 USD +3,79 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Plus von +3,79 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 19.11.25, 17:29 Uhr.