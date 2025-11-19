Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 19.11.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.073,69USD pro Feinunze und notiert damit +0,15 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 51,06USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,66 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 63,43USD und verzeichnet ein Minus von -2,08 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 59,18USD und verzeichnet ein Minus von -2,29 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.385,50USD
|-1,98 %
|Platin
|1.546,00USD
|-0,45 %
|Kupfer London Rolling
|10.743,15USD
|+0,53 %
|Aluminium
|2.798,14PKT
|-0,05 %
|Erdgas
|4,549USD
|+3,79 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Plus von +3,79 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 19.11.25, 17:29 Uhr.