Deutsche Anleihen wenig verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch kaum bewegt. Die Anleger warten auf wichtige US-Konjunkturdaten, die Hinweise auf die weitere Geldpolitik in den USA liefern könnten. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,03 Prozent auf 128,68 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,71 Prozent.

Vertreter der US-Notenbank Fed haben zuletzt deutlich gemacht, dass sie ihre künftigen Zinsentscheidungen von der Entwicklung der Konjunkturdaten abhängig machen. Daher stehen Wirtschaftsdaten aus den USA besonders im Fokus, vor allem der US-Arbeitsmarktbericht, der am Donnerstag erwartet wird.