Dax legt geringfügig zu - Kursrutsch bei Rheinmetall
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax geringfügig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.163 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem Start auf dem Schlussniveau vom Dienstag hat sich der Dax im Tagesverlauf zunehmend ins Plus vorgewagt. Kurz vor Schluss verlor er jedoch den Großteil seiner Zugewinne wieder.
"Die Anleger bleiben hin- und hergerissen zwischen den unter Liebesentzug großer Investoren leidenden US-Big-Techs und milliardenschweren Investitionen wie von Warren Buffetts Berkshire Hathaway in die Google-Mutter Alphabet", kommentierte Christine Romar, Head of Europe von CMC Markets, den Handelstag. "Letztere Aktie sprengt daraufhin alle Ketten und steigt auf ein neues Rekordhoch, was heute auch die Tendenz am Gesamtmarkt zur Abwechslung auf Aufwärts dreht. Bleibt die Frage, wie lange diese Erholung anhält, nachdem in den vergangenen Tagen sämtliche Stabilisierungsversuche in New York nach ein paar Stunden wieder abverkauft wurden."
Bis kurz vor Handelsschluss standen die Papiere von BASF, Daimler Truck und Heidelberg Materials an der Spitze der Kursliste. Das Schlusslicht bildeten die Rheinmetall-Aktien.
Unterdessen sank der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Dezember kostete 31 Euro und damit zwei Prozent weniger als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund acht bis neun Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.
Der Ölpreis sank für seine Verhältnisse stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 63,52 US-Dollar, das waren 137 Cent oder 2,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1537 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8668 Euro zu haben.
daltonjoe schrieb 06.11.25, 17:08
Die Vermutung ist falsch, die Barreserven hat Buffet angehäuft weil er die aktuelle Korrektur gesehen hat.
sirmike [Blogger] schrieb 31.10.25, 08:34
Eine weitere Zäsur bei Berkshire: Warren Buffett übergibt das Schreiben der Jahresberichte an Greg Abel.
Das war zu erwarten, aber damit geht ein großer Quell an Weisheiten, Einsichten und grundlegenden Gedanken über das Investieren verloren - ich hoffe, Greg Abel wird das Format in ähnlicher Form wie Buffett weiterführen und zumindest ansatzweise ähnlich Fundiertes Wissen über die Börse, die Wirtschaft und das Investieren zum Besten geben.
Auf der nächsten HV von Berkshire wird ja Abel im Mittelpunkt stehen und Buffett nicht einmal mehr auf dem Podium sitzen. Auch das "Woodstock der Kapitalisten" steht vor einem Umbruch; und natürlich Berkshire Hathaway selbst auch.
Der Markt preist Buffett Rückzug ja schon seit einiger Zeit in den Kurs bzw. die Bewertung ein...
SKB1 schrieb 29.10.25, 09:44
Auch wenn sich der Kurs von Berkshire Hathaway im Moment kaum bewegt, sehe ich keinen Grund, die Aktie aus der Hand zu geben. Für mich ist Berkshire kein gewöhnliches Investment, sondern ein solides Fundament im Depot. Hinter dem Namen steht ein riesiges Konglomerat aus starken Unternehmen, das Jahr für Jahr still im Hintergrund Wert aufbaut – ganz ohne große Schlagzeilen. Der innere Wert wächst stetig durch Gewinne, Aktienrückkäufe und die disziplinierte Kapitalstrategie von Buffett und seinem Team.mitdiskutieren »
Was mir besonders gefällt: Berkshire sitzt auf enormen Cashreserven, hat kaum Schulden und kann in turbulenten Zeiten antizyklisch investieren, wenn andere in Panik verfallen. Die Rückkäufe sorgen außerdem dafür, dass mein Anteil am Unternehmen mit der Zeit größer wird, ohne dass ich selbst etwas tun muss.
Und selbst wenn Warren Buffett eines Tages ausscheidet, bin ich überzeugt, dass Berkshire weiterhin nach seinen bewährten Grundsätzen geführt wird. Das Management-Team wurde über Jahre sorgfältig aufgebaut und teilt dieselbe langfristige, wertorientierte Denkweise.
Kurz gesagt: Auch wenn der Kurs gerade eine Pause macht, arbeitet das Unternehmen weiter für mich. Diese Stabilität, gepaart mit langfristiger Substanz und einer klaren Nachfolgestruktur, ist genau der Grund, warum ich lieber geduldig bleibe, statt mich von kurzfristigen Schwankungen nervös machen zu lassen.
