Aktien Frankfurt Schluss
Dax kann Gewinne nicht halten - Zittern vor Nvidia
- Dax nach Kursrutsch nur kurz gestiegen, bleibt schwach.
- Nvidia-Quartalszahlen sorgen für hohe Spannung.
- Sorgen um Zinssenkungen belasten Marktstimmung stark.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem jüngsten Kursrutsch hat der Dax am Mittwoch vor wichtigen Quartalszahlen von Nvidia nur vorübergehend zugelegt. Die Spannung konzentriere sich derzeit auf einen einzigen Giganten, kommentierten die Experten von Index Radar. Der Chipkonzern stehe vor der Aufgabe, hohe Erwartungen zu erfüllen und zudem die erhebliche Skepsis hinsichtlich der Investitionen in Künstliche Intelligenz zu zerstreuen, schrieb Analyst Vivek Arya von Bank of America.
Der deutsche Leitindex ging 0,08 Prozent tiefer bei 23.162,92 Punkten aus dem Handel. Zwischenzeitliche Gewinne von bis zu 0,9 Prozent konnte er nicht halten. Zuvor hatte der Dax binnen einer Woche mehr als fünf Prozent verloren und war am Vortag auf das niedrigste Niveau seit Juni gesackt. Er blieb auch zur Wochenmitte unter seiner 200-Tage-Durchschnittslinie als Indikator für den langfristigen Trend und gilt weiterhin als charttechnisch angeschlagen. Für den MDax ging es um 0,57 Prozent auf 28.656,56 Zähler nach oben.
Zuletzt hatten neben Sorgen wegen der hohen Bewertung von Technologieaktien vor allem Zweifel an weiteren Zinssenkungen in den USA die Stimmung stark getrübt. Die Märkte seien sensibler gegenüber möglichen zurückhaltenden Tönen seitens der US-Notenbank Fed, hieß es von NordLB-Experten. Am Abend wird das Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung veröffentlicht, ehe im Dezember die nächste Zinsentscheidung ansteht. Am Donnerstag dürften nachgeholte Daten zur Entwicklung des US-Arbeitsmarkts von großer Bedeutung sein./niw/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,32 % und einem Kurs von 160,4 auf Tradegate (19. November 2025, 17:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -7,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,15 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,89 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 235,00USD was eine Bandbreite von +28,30 %/+47,08 % bedeutet.
