Dax kann Gewinne nicht halten - Zittern vor Nvidia

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem jüngsten Kursrutsch hat der Dax am Mittwoch vor wichtigen Quartalszahlen von Nvidia nur vorübergehend zugelegt. Die Spannung konzentriere sich derzeit auf einen einzigen Giganten, kommentierten die Experten von Index Radar. Der Chipkonzern stehe vor der Aufgabe, hohe Erwartungen zu erfüllen und zudem die erhebliche Skepsis hinsichtlich der Investitionen in Künstliche Intelligenz zu zerstreuen, schrieb Analyst Vivek Arya von Bank of America.

Der deutsche Leitindex ging 0,08 Prozent tiefer bei 23.162,92 Punkten aus dem Handel. Zwischenzeitliche Gewinne von bis zu 0,9 Prozent konnte er nicht halten. Zuvor hatte der Dax binnen einer Woche mehr als fünf Prozent verloren und war am Vortag auf das niedrigste Niveau seit Juni gesackt. Er blieb auch zur Wochenmitte unter seiner 200-Tage-Durchschnittslinie als Indikator für den langfristigen Trend und gilt weiterhin als charttechnisch angeschlagen. Für den MDax ging es um 0,57 Prozent auf 28.656,56 Zähler nach oben.