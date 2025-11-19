    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Schluss

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax kann Gewinne nicht halten - Zittern vor Nvidia

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax nach Kursrutsch nur kurz gestiegen, bleibt schwach.
    • Nvidia-Quartalszahlen sorgen für hohe Spannung.
    • Sorgen um Zinssenkungen belasten Marktstimmung stark.
    Aktien Frankfurt Schluss - Dax kann Gewinne nicht halten - Zittern vor Nvidia
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem jüngsten Kursrutsch hat der Dax am Mittwoch vor wichtigen Quartalszahlen von Nvidia nur vorübergehend zugelegt. Die Spannung konzentriere sich derzeit auf einen einzigen Giganten, kommentierten die Experten von Index Radar. Der Chipkonzern stehe vor der Aufgabe, hohe Erwartungen zu erfüllen und zudem die erhebliche Skepsis hinsichtlich der Investitionen in Künstliche Intelligenz zu zerstreuen, schrieb Analyst Vivek Arya von Bank of America.

    Der deutsche Leitindex ging 0,08 Prozent tiefer bei 23.162,92 Punkten aus dem Handel. Zwischenzeitliche Gewinne von bis zu 0,9 Prozent konnte er nicht halten. Zuvor hatte der Dax binnen einer Woche mehr als fünf Prozent verloren und war am Vortag auf das niedrigste Niveau seit Juni gesackt. Er blieb auch zur Wochenmitte unter seiner 200-Tage-Durchschnittslinie als Indikator für den langfristigen Trend und gilt weiterhin als charttechnisch angeschlagen. Für den MDax ging es um 0,57 Prozent auf 28.656,56 Zähler nach oben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    24.765,09€
    Basispreis
    16,02
    Ask
    × 14,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    21.700,00€
    Basispreis
    15,96
    Ask
    × 14,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zuletzt hatten neben Sorgen wegen der hohen Bewertung von Technologieaktien vor allem Zweifel an weiteren Zinssenkungen in den USA die Stimmung stark getrübt. Die Märkte seien sensibler gegenüber möglichen zurückhaltenden Tönen seitens der US-Notenbank Fed, hieß es von NordLB-Experten. Am Abend wird das Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung veröffentlicht, ehe im Dezember die nächste Zinsentscheidung ansteht. Am Donnerstag dürften nachgeholte Daten zur Entwicklung des US-Arbeitsmarkts von großer Bedeutung sein./niw/he

    DAX

    -0,06 %
    -4,41 %
    -3,66 %
    -4,84 %
    +20,60 %
    +60,63 %
    +76,21 %
    +109,44 %
    +197,82 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,32 % und einem Kurs von 160,4 auf Tradegate (19. November 2025, 17:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -7,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,89 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 235,00USD was eine Bandbreite von +28,30 %/+47,08 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Schluss Dax kann Gewinne nicht halten - Zittern vor Nvidia Nach seinem jüngsten Kursrutsch hat der Dax am Mittwoch vor wichtigen Quartalszahlen von Nvidia nur vorübergehend zugelegt. Die Spannung konzentriere sich derzeit auf einen einzigen Giganten, kommentierten die Experten von Index Radar. Der …