    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSanofi AktievorwärtsNachrichten zu Sanofi
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft SANOFI auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi nach einer Branchenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Chefentwickler von Impfstoffen, Jean-Francois Toussaint, habe unter anderem bedeutendes Potenzial in Impfstoffen gegen Akne ausgemacht, sollte deren Entwicklung erfolgreich verlaufen, schrieb Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 85,92EUR auf Tradegate (19. November 2025, 17:50 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: SANOFI
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 100
    Kursziel alt: 100
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 100,00, was eine Steigerung von +14,18% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft SANOFI auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi nach einer Branchenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Chefentwickler von Impfstoffen, Jean-Francois Toussaint, habe unter anderem bedeutendes Potenzial in …