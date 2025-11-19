JEFFERIES stuft SANOFI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi nach einer Branchenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Chefentwickler von Impfstoffen, Jean-Francois Toussaint, habe unter anderem bedeutendes Potenzial in Impfstoffen gegen Akne ausgemacht, sollte deren Entwicklung erfolgreich verlaufen, schrieb Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 85,92EUR auf Tradegate (19. November 2025, 17:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

