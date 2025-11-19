JEFFERIES stuft SANOFI auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi nach einer Branchenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Chefentwickler von Impfstoffen, Jean-Francois Toussaint, habe unter anderem bedeutendes Potenzial in Impfstoffen gegen Akne ausgemacht, sollte deren Entwicklung erfolgreich verlaufen, schrieb Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 10:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 85,92EUR auf Tradegate (19. November 2025, 17:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
