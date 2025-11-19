Der Börsen-Tag
Gemischte Börsenlage: DAX schwächelt, SDAX und MDAX im Aufwind!
Die Aktienmärkte präsentieren sich heute uneinheitlich: Während der DAX leicht nachgibt, verzeichnen MDAX und SDAX Zuwächse. Auch in den USA zeigt sich ein gemischtes Bild, mit dem Dow Jones im Minus.
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen leichten Rückgang von 0,15% und steht aktuell bei 23.161,42 Punkten. Im Gegensatz dazu kann der MDAX einen Anstieg von 0,48% verbuchen und notiert bei 28.656,68 Punkten. Noch stärker zeigt sich der SDAX, der mit einem Plus von 1,04% auf 15.972,65 Punkte klettert. Auch der TecDAX kann zulegen und steht mit einem Anstieg von 0,25% bei 3.424,89 Punkten. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt sich ein ähnliches Bild der gemischten Performance. Der Dow Jones Industrial Average verzeichnet einen Rückgang von 0,32% und steht bei 45.963,50 Punkten. Der S&P 500 hingegen kann leicht zulegen und notiert mit einem Plus von 0,12% bei 6.628,35 Punkten. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes heute überwiegend im positiven Bereich liegen, während der Dow Jones als einziger US-Index im Minus notiert. Die Märkte reagieren damit unterschiedlich auf die aktuellen wirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen.
DAX TopwerteHeidelberg Materials führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 3.74% an, gefolgt von Daimler Truck Holding mit 3.26% und BASF, das um 3.03% zulegte.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnete Airbus einen Rückgang von -1.52%, RWE fiel um -1.72% und Rheinmetall erlebte den stärksten Verlust mit -6.57%.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht Delivery Hero mit einem Anstieg von 4.52% hervor, während Deutsche Lufthansa um 4.09% und Redcare Pharmacy um 3.99% zulegten.
MDAX FlopwerteDie Flopwerte im MDAX zeigen AUTO1 Group mit einem Minus von -2.08%, HENSOLDT mit -4.74% und RENK Group, die mit -7.24% den größten Rückgang verzeichnete.
SDAX TopwerteSMA Solar Technology dominiert den SDAX mit einem beeindruckenden Anstieg von 14.11%, gefolgt von HYPOPORT mit 14.04% und Formycon, das um 5.37% zulegte.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX umfassen Verve Group Registered (A) mit -1.61%, GRENKE mit -1.94% und Heidelberger Druckmaschinen, die um -2.51% fielen.
TecDAX TopwerteIm TecDAX führt erneut SMA Solar Technology mit 14.11%, während AIXTRON um 3.58% und SILTRONIC AG um 3.29% zulegten.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte zeigen CANCOM SE mit -1.19%, PNE mit -1.52% und HENSOLDT, das mit -4.74% ebenfalls einen signifikanten Rückgang erlebte.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones verzeichnete NVIDIA einen Anstieg von 2.10%, gefolgt von Caterpillar mit 1.35% und Apple, das um 0.96% zulegte.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones umfassen Unitedhealth Group mit -2.13%, Boeing mit -2.58% und Salesforce, das um -2.59% fiel.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Constellation Energy mit einem Anstieg von 5.82% hervor, gefolgt von GE Vernova mit 5.53% und Lowe's Companies, das um 5.03% zulegte.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen Williams-Sonoma mit -3.48%, Arthur J. Gallagher mit -3.87% und APA Corporation, die um -4.31% fiel.
