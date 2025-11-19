Hypoport: Aktienrückkaufprogramm für Anleger gestartet!
Hypoport SE setzt ein Zeichen am Finanzmarkt: Mit einem Aktienrückkauf von bis zu 10 Millionen Euro stärkt das Unternehmen seine Position und fördert Mitarbeiterbeteiligungen.
Foto: Hypoport SE
- Hypoport SE startet ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von bis zu 10 Millionen Euro.
- Der Rückkauf beginnt am 20. November 2025 und endet spätestens am 30. Januar 2026.
- Es sollen bis zu 94.161 Aktien zurückgekauft werden, wobei die maximale Anzahl 500.000 Aktien nicht überschreiten darf.
- Der Rückkauf erfolgt über ein unabhängiges Kreditinstitut, das die Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs unabhängig trifft.
- Die zurückgekauften Aktien dienen zur Bedienung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen und anderen Zuteilungen an Mitarbeiter.
- Hypoport SE ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und gehört seit 2015 zu den Indizes SDAX oder MDAX.
Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei HYPOPORT ist am 16.03.2026.
Der Kurs von HYPOPORT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 118,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +9,49 % im
Plus.
8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 118,60EUR das entspricht einem Minus von -0,17 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 15.971,72PKT (+1,05 %).
+9,58 %
-7,67 %
-28,78 %
-30,78 %
-48,18 %
-5,00 %
-74,76 %
+48,49 %
+595,91 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
