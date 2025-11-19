Bitcoin fällt erneut unter 90.000 Dollar - Fast 30% Wertverlust seit Rekordhoch
- Bitcoin-Kurs fällt weiter auf 89.400 US-Dollar.
- Hohe Abflüsse aus Blackrock Bitcoin Trust beobachtet.
- Zinsentscheidungen der Fed beeinflussen Marktentwicklung.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat seine Kursschwäche am Mittwoch fortgesetzt. Zur Wochenmitte ist die ältestes und bekannteste Kryptowährung unter Verkaufsdruck geraten. Wie bereits am Vortag rutschte die Notierung auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf knapp 89.400 US-Dollar. Bereits am Dienstag war der Bitcoin zeitweise unter 90.000 Dollar gehandelt worden und hatte bei 89.200 Dollar den tiefsten Stand seit April erreicht.
In den vergangenen Handelstagen wurde der Bitcoin mehrfach durch Zweifel an weiter sinkenden Zinsen in den USA belastet. Da die Kryptowährung keine Zinsen abwirft, leidet die Nachfrage unter der Aussicht auf weiter höhere Zinsen unter anderem für US-Staatsanleihen.
Am Markt wurde darauf verwiesen, dass Investoren mehr als eine halbe Milliarde Dollar aus dem iShares Bitcoin Trust vom Vermögensverwalter Blackrock abgezogen haben. Wie aus Daten der Finanzagentur Bloomberg hervorgeht, ist dies der größte Abfluss an einem einzigen Tag seit dem Debüt des Fonds.
Vertreter der US-Notenbank Fed hatten zuletzt deutlich gemacht, dass sie ihre künftigen Zinsentscheidungen von der Entwicklung der Konjunkturdaten abhängig machen. Daher stehen Wirtschaftsdaten aus den USA besonders im Fokus, vor allem der US-Arbeitsmarktbericht, der am Donnerstag erwartet wird.
Mit dem aktuellen Rückgang entfernt sich der Preis für einen Bitcoin weiter vom Rekordhoch, das zuletzt Anfang Oktober bei etwa 126.000 Dollar erreicht worden war. Seitdem hat die Kryptowährung mittlerweile fast ein Drittel verloren./jkr/he
Das bedeutet die „Death Cross“ für Bitcoin
In der täglichen Kursgrafik von Bitcoin ist ein besonders bärisches (negatives) Zeichen aufgetaucht: die sogenannte „Death Cross“ (Todeskreuzung),
Die Death Cross tritt auf, wenn zwei gleitende Durchschnitte (MA) sich nach unten kreuzen. Diese Durchschnitte sind als Linien in der Grafik dargestellt.
Die gelbe Linie zeigt den Durchschnitt der letzten 50 Tage, die rote Linie den Durchschnitt der letzten 200 Tage.
Eine Death Cross muss nicht das Ende der Bitcoin-Rally bedeuten. Im Gegenteil – oft markiert sie den Punkt, an dem Bitcoin einen lokalen Tiefpunkt erreicht und anschließend steigt.
Bitcoin bewegt sich in Zyklen, in denen sich Phasen von Kursrückgang und Kursanstieg abwechseln. Derzeit wird viel über das Ende des Zyklus und den Beginn einer Phase fallender Kurse spekuliert.
Wenn sich Bitcoin jetzt erholt statt weiter fällt, bedeutet das laut Cowen, dass der Zyklus noch nicht vorbei ist. Bitcoin müsse sich innerhalb einer Woche beweisen.
„Wenn innerhalb einer Woche keine Erholung erfolgt, kommt wahrscheinlich ein weiterer Rückgang, bevor eine größere Aufwärtsbewegung in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts folgt“, prognostiziert der Analyst.
Bitcoin müsste derzeit um 15 % steigen, um wieder über die 200-Tage-MA zu kommen, die sich bei etwa 110.000 US-Dollar befindet. Zum Zeitpunkt des Schreibens liegt der Kurs bei 95.940 US-Dollar.
Bitcoin had a death cross today. Note that prior death crosses marked local lows in the market. Of course, when the cycle is over, the death cross rally fails. The time for Bitcoin to bounce if the cycle is not over would be starting within the next week. If no bounce occurs within 1 week, probably another dump before a larger rally back to the 200D SMA which would then mark a macro lower high. Trade the market you have, not the market you want.