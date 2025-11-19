    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsATX IndexvorwärtsNachrichten zu ATX

    Aktien Wien Schluss

    ATX legt deutlich zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Wiener Aktienmarkt erholt sich, ATX +1,96%
    • VIG hebt Prognose für 2025 auf 1,10-1,15 Mrd. €
    • Raiffeisen Bank +4,2%, DO&CO +5,5%, Verbund -0,4%
    Aktien Wien Schluss - ATX legt deutlich zu
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach dem jüngsten Abwärtsschub erholt. Der ATX gewann 1,96 Prozent auf 4.809,19 Punkte, nachdem der Leitindex zuvor vier Verlusttage in Folge verzeichnet hatte.

    An den europäischen Leitbörsen war die Tendenz uneinheitlich. International herrschte Spannung vor den anstehenden Quartalszahlen des US-Technologieschwergewichtes Nvidia . Die Bilanz von Nvidia wird an den Märkten als Gradmesser für das Boomthema Künstliche Intelligenz gesehen. Zudem stehen am Donnerstag wichtige US-Arbeitsmarktdaten auf dem Datenkalender.

    In Wien rückten auf Unternehmensebene Kapsch TrafficCom mit einer Zahlenvorlage und die Vienna Insurance Group (VIG) mit einer Prognoseanhebung ins Blickfeld der Akteure.

    Die Vienna Insurance Group (VIG) hat ihren Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 angehoben. Der Versicherer rechnet nun mit einem Konzernergebnis vor Steuern von 1,10 bis 1,15 Milliarden Euro. Bisher war ein Jahresergebnis zwischen 950 Millionen und 1 Milliarde Euro angepeilt worden. Grund für den verbesserten Ausblick sei das "herausragende" Konzernergebnis vor Steuern für die ersten drei Quartale. Dieses werde rund 873 Millionen Euro betragen, das sei ein Plus von mehr als 30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die VIG-Papiere schlossen mit plus 3,7 Prozent.

    Die Titel des Mautsystemanbieters reagierten auf die Ergebnispräsentation mit plus 0,7 Prozent. Das Unternehmen hat im ersten Halbjahr deutlich weniger Umsatz erzielt, aber dank eines positiven Einmaleffekts einen Gewinn ausgewiesen.

    Klar nach oben ging es unter den schwergewichteten Banken für die Titel der Raiffeisen Bank International mit einem Kursplus von 4,2 Prozent. Erste Group verteuerten sich um 2,6 Prozent und Bawag legten 1,1 Prozent zu.

    Unter den weiteren Schwergewichten gewannen Voestalpine 2,7 Prozent. Im Technologiebereich legten AT&S-Titel ebenfalls um 2,7 Prozent zu. Die Papiere des Cateringunternehmens DO&CO zogen um 5,5 Prozent hoch. Wienerberger gewannen fünf Prozent. Sehr stark präsentierten sich auch die Bauwerte Porr und Strabag mit Kursaufschlägen von 4,7 und 2,8 Prozent.

    Verbund-Aktien sanken um 0,4 Prozent auf 63,15 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Einstufung "Sell" für die Aktien des Versorgers in einer aktuellen Studie unverändert belassen. Auch das Kursziel in Höhe von 60 Euro wurde beibehalten.

    Der indische Fahrzeugkonzern Bajaj hat alle Anteile am bisherigen Joint Venture Pierer Bajaj und damit indirekt die Mehrheit an der KTM-Mutter Pierer Mobility übernommen. Am Dienstag sind die Aktien der Pierer Industrie an Bajaj übertragen worden. Die Aktien von Pierer Mobility schlossen 5,8 Prozent höher./ste/spa/APA/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,81 % und einem Kurs von 89,85 auf Tradegate (19. November 2025, 17:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -7,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,11 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 235,00USD was eine Bandbreite von +26,57 %/+45,10 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
