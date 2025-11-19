    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsUSD/JPY WährungvorwärtsNachrichten zu USD/JPY

    USD/JPY

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rally bei USD/JPY: +0,82 % in 24h auf 156,80000 JPY

    USD/JPY springt um +0,82 % nach oben auf 156,80000 JPY – starkes Kaufsignal.

    USD/JPY - Rally bei USD/JPY: +0,82 % in 24h auf 156,80000 JPY
    Foto: adobe.stock.com
    Mit einem kräftigen Anstieg von +0,82 % erreicht USD/JPY 156,80000JPY. Händler sprechen von einer dynamischen Rally, die durch zunehmendes Kaufinteresse gestützt wird. Der Markt zeigt damit klare Stärke.

    USD/JPY Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,42 %
    1 Monat +3,27 %
    3 Monate +5,27 %
    1 Jahr +0,51 %

    Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 1.000JPY in USD/JPY angelegt hat, zahlte damals 124,0667JPY. Heute, bei 156,80000JPY, wäre daraus ein Vermögen von 1.263,84JPY geworden – ein Plus von +26,38 %.

    Informationen zum Japanischen Yen

    Der Yen gilt als Symbol für Stabilität und wird weltweit als Reservewährung genutzt. Das Paar EUR-JPY wird von Notenbankpolitik, wirtschaftlichen Trends und globalen Krisen bestimmt. Kursbewegungen wirken sich direkt auf Exporteure und Investoren aus, weshalb der Yenkurs zu den meistbeachteten Indikatoren an den Devisenmärkten gehört.

    Ob ein Investment in USD/JPY sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    USD/JPY

    +0,78 %
    +0,42 %
    +3,27 %
    +5,27 %
    +0,51 %
    +10,71 %
    +49,76 %
    +26,38 %
    +38,52 %
    ISIN:XC0009659910WKN:965991





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    USD/JPY Rally bei USD/JPY: +0,82 % in 24h auf 156,80000 JPY USD/JPY springt um +0,82 % nach oben auf 156,80000 JPY – starkes Kaufsignal.