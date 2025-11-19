NFON AG: Prognose 2025 angepasst, Mittelfristziele bestätigt
Die NFON AG passt ihre Umsatzprognosen für 2025 an, bleibt jedoch langfristig zuversichtlich.
Foto: Iewek Gnos - Unsplash
- NFON AG hat die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 aufgrund vorläufiger Ergebnisse angepasst.
- Das erwartete Umsatzwachstum wurde von 3-5% auf 1,0-2,5% gesenkt.
- Die Prognose für das bereinigte EBITDA wurde von 12,5-14,0 Mio. EUR auf 11,5-12,5 Mio. EUR angepasst.
- Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal ein hinter den Erwartungen zurückbleibendes Umsatzwachstum, trotz positiver Entwicklungen im Projektgeschäft.
- NFON AG bleibt langfristig optimistisch und bestätigt die mittelfristigen Ziele.
- Die vollständige Quartalsmitteilung wird am 20. November 2025 veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Finanzergebnis Q3 2025, bei NFON ist am 20.11.2025.
Der Kurs von NFON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,8100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,22 % im Minus.
-14,85 %
-0,99 %
-11,50 %
-23,66 %
-1,96 %
-19,35 %
-70,23 %
-77,72 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte