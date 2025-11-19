    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    AKTIE IM FOKUS

    Gemini 3 treibt Google-Holding Alphabet auf Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Alphabet-Aktien erreichen Rekordhoch von 300 USD.
    • Kurs stieg um fast 7%, Wert bei 3,6 Billionen USD.
    • Einführung von KI-Modell Gemini stärkt Anlegervertrauen.
    AKTIE IM FOKUS - Gemini 3 treibt Google-Holding Alphabet auf Rekordhoch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien der Google -Holding Alphabet sind am Mittwoch auf ein Rekordhoch gestiegen. In der Spitze kletterte der Kurs um fast 7 Prozent und überwand erstmals die runde Marke von 300 US-Dollar. Damit war das Unternehmen rund 3,6 Billionen US-Dollar wert. Seit Jahresbeginn hat der Kurs um mehr als die Hälfte zugelegt, nicht zuletzt dank der mit Künstlicher Intelligenz verbundenen Wachstumschancen.

    Das Unternehmen hatte am Vortag die neueste Version des KI-Sprachmodells Gemini eingeführt. Das sorgte unter Investoren für Zuversicht, dass Alphabet zu den großen Profiteuren einer sich rasant verändernden Tech-Welt zählen dürfte.

    "Der Alphabet-Kurs hat erstmals in der Unternehmensgeschichte die Marke von 300 Dollar hinter sich gelassen, und der Grund dafür ist klar: Gemini 3", schrieb Analyst Matt Britzman vom Investmenthaus Hargreaves Lansdown. Das neueste Sprachmodell setze sich an die Spitze der Entwicklung. Das wecke in Anlegern die Erwartung, dass Alphabet im großen KI-Rennen nicht nur aufhole, sondern das Tempo vorgebe.

    Diese Einschätzung komme zu einem Zeitpunkt, so Britzman, zu dem die Sorgen über womöglich zu hohe Bewertungen der KI-Aktien um sich greife. Am Markt stelle man sich die Frage, ob immer leistungsfähigere Prozessoren auch immer bessere Sprachmodelle nach sich ziehen. "Die Antwort von Alphabet auf diese Frage lautet bislang: ja", schrieb der Experte. Gemini 3 sei ein Lichtblick in einer sich ansonsten bewölkenden KI-Landschaft./bek/niw/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,69 % und einem Kurs von 254,5 auf Tradegate (19. November 2025, 18:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -2,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,48 Bil..

    Alphabet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 285,38USD. Von den letzten 8 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 237,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 320,00USD was eine Bandbreite von -6,71 %/+25,96 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
