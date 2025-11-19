AKTIE IM FOKUS
Gemini 3 treibt Google-Holding Alphabet auf Rekordhoch
- Alphabet-Aktien erreichen Rekordhoch von 300 USD.
- Kurs stieg um fast 7%, Wert bei 3,6 Billionen USD.
- Einführung von KI-Modell Gemini stärkt Anlegervertrauen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien der Google -Holding Alphabet sind am Mittwoch auf ein Rekordhoch gestiegen. In der Spitze kletterte der Kurs um fast 7 Prozent und überwand erstmals die runde Marke von 300 US-Dollar. Damit war das Unternehmen rund 3,6 Billionen US-Dollar wert. Seit Jahresbeginn hat der Kurs um mehr als die Hälfte zugelegt, nicht zuletzt dank der mit Künstlicher Intelligenz verbundenen Wachstumschancen.
Das Unternehmen hatte am Vortag die neueste Version des KI-Sprachmodells Gemini eingeführt. Das sorgte unter Investoren für Zuversicht, dass Alphabet zu den großen Profiteuren einer sich rasant verändernden Tech-Welt zählen dürfte.
"Der Alphabet-Kurs hat erstmals in der Unternehmensgeschichte die Marke von 300 Dollar hinter sich gelassen, und der Grund dafür ist klar: Gemini 3", schrieb Analyst Matt Britzman vom Investmenthaus Hargreaves Lansdown. Das neueste Sprachmodell setze sich an die Spitze der Entwicklung. Das wecke in Anlegern die Erwartung, dass Alphabet im großen KI-Rennen nicht nur aufhole, sondern das Tempo vorgebe.
Diese Einschätzung komme zu einem Zeitpunkt, so Britzman, zu dem die Sorgen über womöglich zu hohe Bewertungen der KI-Aktien um sich greife. Am Markt stelle man sich die Frage, ob immer leistungsfähigere Prozessoren auch immer bessere Sprachmodelle nach sich ziehen. "Die Antwort von Alphabet auf diese Frage lautet bislang: ja", schrieb der Experte. Gemini 3 sei ein Lichtblick in einer sich ansonsten bewölkenden KI-Landschaft./bek/niw/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,69 % und einem Kurs von 254,5 auf Tradegate (19. November 2025, 18:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -2,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,87 %.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,48 Bil..
Alphabet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 285,38USD. Von den letzten 8 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 237,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 320,00USD was eine Bandbreite von -6,71 %/+25,96 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Alphabet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Hast du nicht zufällig MICROSOFT vergessen, Herr Kollege? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
Damals hatte Meta auf seinen Plattformen den Fokus eher auf Bild- und längeren Videoformaten, TikTok auf der anderen Seite hat schon immer auf Kurzvideos gesetzt.
Damals war die Stimmung bei Meta auch zeitweise schlecht, weil klar war, dass man ebenfalls auf Kurzvideos umsteigen muss aber diese zum damaligen Zeitpunkt schlechter zu monetarisieren waren und die Umstellung Investitionen erforderte.
Mittlerweile weiß man, dass Kurzvideos die Nutzerinteraktionen insgesamt gesteigert haben und somit die Produkte von Meta aufgewertet und noch mächtiger gemacht haben.
Bei Google ist es m.E. nach ähnlich, wir haben einen Konkurrenten (=z.B. OpenAI) mit einer neuen Art der Suche (=LLMs), auf die man reagieren muss. Das erfordert natürlich erstmal Investitionen und ist eine Umstellung, aber unterm Strich wird sich die Suche im Allgemeinen dadurch verbessern und zu mehr Nutzerinteraktion führen.
Ich habe auch wenig Bedenken, dass OpenAI Google den Rang abläuft. Google hat einfach enorme Vorteile dadurch, dass sie die KI in bereits etablierte Produkte einbinden können. Die GCP (=Google Cloud Plattform) mit den Gemini APIs ist auf Entwicklerseite momentan z.B. auch schwer im Kommen. Die Bewertung suggeriert, dass Google den KI Trend verpasst habe, aber das stimmt einfach nicht, Google mischt da ganz vorne mit und hat gute Karten, einer der Hauptprofiteure dieser Technologie zu werden.