DZ BANK stuft Zurich Insurance Group auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zurich von 505 auf 514 Franken angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Investorentag des Versicherers habe im Zeichen von Kontinuität gestanden und keine gravierenden Neuigkeiten geboten, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der hohen Bewertung seien die ambitionierten Ziele wohl bereits eingepreist./rob/niw/heVeröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 17:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 17:18 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 599,1EUR auf Lang & Schwarz (19. November 2025, 18:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Wenzel

Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

