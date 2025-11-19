    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT

    Besonders beachtet!

    825 Aufrufe 825 0 Kommentare 0 Kommentare

    HENSOLDT Aktie verliert signifikant - 19.11.2025

    Am 19.11.2025 ist die HENSOLDT Aktie, bisher, um -5,39 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Besonders beachtet! - HENSOLDT Aktie verliert signifikant - 19.11.2025
    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.11.2025

    Mit einer Performance von -5,39 % musste die HENSOLDT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der HENSOLDT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,52 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 76,85, mit einem Minus von -5,39 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TecDAX (Performance)!
    Short
    3.658,18€
    Basispreis
    2,41
    Ask
    × 14,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    3.204,81€
    Basispreis
    2,39
    Ask
    × 14,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von HENSOLDT mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -8,35 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,02 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,97 %. Im Jahr 2025 gab es für HENSOLDT bisher ein Plus von +133,68 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,38 % geändert.

    HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,02 %
    1 Monat -11,97 %
    3 Monate -8,35 %
    1 Jahr +127,89 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der HENSOLDT Aktie, die von einem Rückgang betroffen ist. Anleger äußern Besorgnis über die Verluste und spekulieren über zukünftige Entwicklungen. Die fundamentalen Wachstumsprognosen und strategischen Partnerschaften werden hervorgehoben, während technische Analysen darauf hinweisen, dass der Kurs unter 80 Euro fallen könnte. Zudem wird die Rolle von großen Investoren wie BlackRock diskutiert, die möglicherweise versuchen, günstig Aktien zu erwerben.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    Zur HENSOLDT Diskussion

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,84 Mrd.EUR € wert.

    Dax hält Gewinne nicht - Zittern vor Nvidia


    Nach seinem jüngsten Kursrutsch hat der Dax am Mittwoch vor wichtigen Quartalszahlen von Nvidia nur vorübergehend zugelegt. Die Spannung konzentriere sich derzeit auf einen einzigen Giganten, kommentierten die Experten von Index Radar. Der …

    Gemischte Börsenlage: DAX schwächelt, SDAX und MDAX im Aufwind!


    Die Aktienmärkte präsentieren sich heute uneinheitlich: Während der DAX leicht nachgibt, verzeichnen MDAX und SDAX Zuwächse. Auch in den USA zeigt sich ein gemischtes Bild, mit dem Dow Jones im Minus.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 19.11.2025


    Top- und Flop-Aktien am 19.11.2025 im TecDAX.

    HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?


    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HENSOLDT

    -4,80 %
    -5,87 %
    -12,29 %
    -8,06 %
    +128,30 %
    +266,52 %
    +581,82 %
    +365,96 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! HENSOLDT Aktie verliert signifikant - 19.11.2025 Am 19.11.2025 ist die HENSOLDT Aktie, bisher, um -5,39 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.