HENSOLDT Aktie verliert signifikant - 19.11.2025

Mit einer Performance von -5,39 % musste die HENSOLDT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der HENSOLDT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,52 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 76,85€, mit einem Minus von -5,39 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von HENSOLDT mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -8,35 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,02 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,97 %. Im Jahr 2025 gab es für HENSOLDT bisher ein Plus von +133,68 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,38 % geändert.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,02 % 1 Monat -11,97 % 3 Monate -8,35 % 1 Jahr +127,89 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der HENSOLDT Aktie, die von einem Rückgang betroffen ist. Anleger äußern Besorgnis über die Verluste und spekulieren über zukünftige Entwicklungen. Die fundamentalen Wachstumsprognosen und strategischen Partnerschaften werden hervorgehoben, während technische Analysen darauf hinweisen, dass der Kurs unter 80 Euro fallen könnte. Zudem wird die Rolle von großen Investoren wie BlackRock diskutiert, die möglicherweise versuchen, günstig Aktien zu erwerben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,84 Mrd.EUR € wert.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.