Turbo erst mit Verzögerung: So reagiert die Nvidia-Aktie auf Quartalszahlen
Anleger und Investoren warten gespannt auf die wichtigsten Quartalszahlen der aktuellen Saison. Doch Nvidias Mega-Rallye wird selten am Earnings-Day entschieden – sie passiert meist zwischen den Zahlen.
- Anleger warten auf Nvidias Quartalszahlen am Mittwoch.
- Kursgewinne meist vor, nicht am Earnings-Day.
- KI-Welle ließ Aktienkurs über drei Jahre verzehnfachen.
Es ist das wichtigste Börsenevent der vergangenen Monate: Nvidia legt am Mittwoch nach US-Börsenschluss Zahlen vor – und erneut stellt sich die Frage, ob die Rallye des wertvollsten Unternehmens der Welt weitergeht. Im Tagesverlauf bleibt die Kursentwicklung mit einem deutlichen Plus von 3 Prozent freundlich vor dem Zahlen-Showdown.
Während am Markt wieder Sorgen über eine neue Tech-Blase wachsen, zeigt eine Analyse der Deutschen Bank ein überraschendes Muster: Der Großteil von Nvidias Kursgewinnen der vergangenen drei Jahre entstand nicht am Tag der Quartalszahlen.
Seit dem Start der KI-Welle vor knapp drei Jahren mit der Erscheinen von ChatGPT hat sich der Aktienkurs von Nvidia mehr als verzehnfacht. KI ohne Nvidia, das scheint undenkbar. Doch ausgerechnet am Tag nach den Zahlen und in der darauffolgenden Woche schnitt die Aktie im Schnitt schwächer ab als im langfristigen Trend.
Deutlich stärker waren dagegen die Wochen vor den Ergebnissen – doch diesmal könnte es erstmals seit vielen Quartalen zu einem flachen oder sogar negativen Vormonat kommen. Auffällig: In den vergangenen vier Quartalen hatte Nvidia direkt nach den Zahlen Mühe, Fahrt aufzunehmen. Die großen Rallys folgten erst später im Quartal.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,38 % und einem Kurs von 162,1EUR auf Tradegate (19. November 2025, 21:32 Uhr) gehandelt.