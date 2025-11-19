Nvidia, der Weihnachtsmann - und die Fed!

Was haben Nvidia, der Weihnachtsmann und die US-Notenbank Fed miteinander zu tun? Vielleicht doch eine ganze Menge! Denn Nvidia soll mit seinen Zahlen heute den stark investierten Investoren weitere Gewinne bringen, damit der Weihnachtsmann schöne Geschenke bringen kann (da die Nvidia-Aktie von Millionen besessen wird, könnte das buchstäblich der Fall sein!). Aber da ist auch noch die Notenbank Fed, deren Chef Jerome Powell die vorweihnachtliche Party bislang verdorben hat: denn seit Jerome Powell eine Zinssenkung im Dezember angezweifelt hatte, ist "der Wurm drin" bei den Aktienmärkten. Das gilt auch für Bitcoin, das wieder unter die Marke von 90.000 Dollar gefallen ist - ein Warnsignal in Sachen Liquidität?

1. Nvidia heute Abend mit Quartalszahlen: Ausblick auf gigantische Finanzdaten

2. Blase bei KI-Aktien? „Die Party zu früh zu verlassen wäre falsch“

