Börsen Update
Börsen Update USA - 19.11. - US Tech 100 stark +0,42 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 46.135,02 PKT und steigt um +0,05 %.
Top-Werte: NVIDIA +2,80 %, Cisco Systems +2,60 %, Johnson & Johnson +2,35 %, Caterpillar +2,22 %, Sherwin-Williams +2,13 %
Flop-Werte: Boeing -2,26 %, Salesforce -1,28 %, Merck & Co -1,26 %, Unitedhealth Group -0,99 %, Walmart -0,82 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:56) bei 24.607,03 PKT und steigt um +0,42 %.
Top-Werte: Shopify +4,21 %, KLA Corporation +4,15 %, Alphabet +4,01 %, Alphabet Registered (C) +3,90 %, IDEXX Laboratories +3,82 %
Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -8,70 %, DoorDash Registered (A) -2,99 %, Netflix -2,95 %, Warner Bros. Discovery (A) -2,78 %, Advanced Micro Devices -2,60 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.641,57 PKT und steigt um +0,32 %.
Top-Werte: GE Vernova +6,99 %, Lowe's Companies +6,27 %, KLA Corporation +4,15 %, Alphabet +4,01 %, Alphabet Registered (C) +3,90 %
Flop-Werte: Eversource Energy -10,12 %, Archer Daniels Midland Company -5,60 %, Iron Mountain -4,51 %, Bunge Global -4,05 %, Coinbase -3,72 %
