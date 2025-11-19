Besonders beachtet!
Deutlicher Kurssprung bei der GE Vernova Aktie - 19.11.2025
Am 19.11.2025 ist die GE Vernova Aktie, bisher, um +6,99 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der GE Vernova Aktie.
GE Vernova ist ein führender Anbieter im Energiesektor, der durch innovative Technologien und umfassende Lösungen in der Energieerzeugung und -verteilung besticht.
GE Vernova Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 19.11.2025
Einen ganz starken Börsentag erlebt die GE Vernova Aktie. Mit einer Performance von +6,99 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die GE Vernova Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,62 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 512,50€, mit einem Plus von +6,99 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Obwohl sich die GE Vernova Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -10,61 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die GE Vernova Aktie damit um -3,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,68 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die GE Vernova um +48,99 % gewonnen.
Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,32 % geändert.
GE Vernova Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,82 %
|1 Monat
|-6,68 %
|3 Monate
|-10,61 %
|1 Jahr
|+55,78 %
Informationen zur GE Vernova Aktie
Es gibt 271 Mio. GE Vernova Aktien. Damit ist das Unternehmen 139,19 Mrd.EUR € wert.
GE Vernova Aktie jetzt kaufen?
Ob die GE Vernova Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GE Vernova Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.