Deutlicher Kurssprung bei der GE Vernova Aktie - 19.11.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die GE Vernova Aktie. Mit einer Performance von +6,99 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die GE Vernova Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,62 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 512,50€, mit einem Plus von +6,99 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

GE Vernova ist ein führender Anbieter im Energiesektor, der durch innovative Technologien und umfassende Lösungen in der Energieerzeugung und -verteilung besticht.

Obwohl sich die GE Vernova Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -10,61 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die GE Vernova Aktie damit um -3,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,68 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die GE Vernova um +48,99 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,32 % geändert.

GE Vernova Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,82 % 1 Monat -6,68 % 3 Monate -10,61 % 1 Jahr +55,78 %

Informationen zur GE Vernova Aktie

Es gibt 271 Mio. GE Vernova Aktien. Damit ist das Unternehmen 139,19 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Aktienmärkte präsentieren sich heute uneinheitlich: Während der DAX leicht nachgibt, verzeichnen MDAX und SDAX Zuwächse. Auch in den USA zeigt sich ein gemischtes Bild, mit dem Dow Jones im Minus.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

GE Vernova Aktie jetzt kaufen?

Ob die GE Vernova Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GE Vernova Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.