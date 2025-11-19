Analytic Partners positioniert sich als Leader im Gartner Magic Quadrant für Marketing Mix Modeling Lösungen 2025

MIAMI, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Analytic Partners, das führende Unternehmen im Bereich Commercial Analytics, gab heute bekannt, dass es erneut als Leader im Gartner Magic Quadrant für Marketing Mix Modeling (MMM) Lösungen für 2025 eingestuft wurde - eine Position, die es seit der Einführung des Berichts im Jahr 2024 innehat. Analytic Partners erhielt die höchste Platzierung bei der Ausführung und die weiteste Platzierung bei der Vision unter allen bewerteten Anbietern im Magic Quadrant.

„Wir fühlen uns geehrt, zum zweiten Mal in Folge zum Leader ernannt worden zu sein, und freuen uns, dass wir die höchste Anerkennung für die ‚Vollständigkeit' der Vision und die höchste für die ‚Fähigkeit zur Umsetzung' erhalten haben", sagte Nancy Smith, President und CEO von Analytic Partners. „Wir sind der Meinung, dass diese Anerkennung unser Engagement bestätigt, unseren Kunden überlegene Commercial Intelligence- und Entscheidungslösungen für echtes, langfristiges Wachstum zu liefern. Mit GPS Enterprise, angetrieben durch ROI Genome, erhalten Unternehmen die Unternehmensintelligenz, um agile, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen, die das nachhaltige Wachstum beschleunigen."

Anerkennung für MMM-Lösungen im Gartner Critical Capabilities Report

Die Anerkennung für die überlegenen Lösungen von Analytic Partners erstreckt sich auch auf den Critical Capabilities Report für MMM-Lösungen, der den Magic Quadrant ergänzt und in dem Analytic Partners in acht von neun bewerteten kritischen Fähigkeiten die höchste Punktzahl erhielt, darunter:

Höchste Punktzahl bei Speed to Value

Höchste Punktzahl bei Marketer Adoption Enablement

Höchste Punktzahl bei Cross-Function Adoption Enablement

Höchste Punktzahl bei Complex Analytics and Execution

Höchste Punktzahl bei Self-Service Modeling Workbench

Höchste Punktzahl bei Creative Evaluation

Höchste Punktzahl bei Creative Data Taxonomy

Höchste Punktzahl bei Brand Tracking

Darüber hinaus belegte Analytic Partners den ersten Platz im Anwendungsfall Enterprise Mix Modeling (4,25 von 5 Punkten) und im Anwendungsfall Mix Modeling for Branding (4,25 von 5 Punkten).